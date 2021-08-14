Сплошные разочарования. Польша и Украина увязли в упреках из-за «Северного потока-2»
Европейские политологи в эфире НСН разошлись в оценке ситуации с «Северным потоком-2» для Восточной Европы и Украины.
Соглашение США и Германии о завершении строительства газопровода «Северный поток- 2» — очередное предательство союзников, считает независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк.
В своей статье для польского издания Myśl Polska специалист отметил, что договоренности Вашингтона и Берлина вызвали огромное разочарование в Польше и на Украине.
Польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил надежду, что европейские политики будут пресекать попытки растущего российского давления, однако, отметил, что для этого странам Евросоюза не хватает единства.
«Хотелось бы, чтобы в свете увеличивающегося прессинга России Европа работала сплоченно и солидарно. К сожалению, из-за Германии, которая видит свои отношения с Россией как стратегические, такого единства не видно, и оно даже не формируется. Европа начинает делиться на тех, кто не видит угрозы в действиях России – это, в основном, страны Западной Европы, и на тех, кому действия России кажутся небезопасными. Это прежде всего страны Восточной Европы, которые сильнее ощущают по себе воздействия российского прессинга. По сути, сейчас в рамках Евросоюза формируется несколько блоков, каждый из которых намерен действовать по своей стратегии. С точки зрения энергетической и не только устойчивости Европы, будет более целесообразно выступать перед Россией единым фронтом», - резюмировал политолог.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что решение о завершении строительства российского газопровода давно принято без участия Украины, которая уже получила свои гарантии от Германии и теперь может напроситься только на гнев Берлина, который изрядно утомлен заявлениями украинской стороны.
«Даже в Польше прекратили нападать на «Северный поток -2», поняли, что дальнейшие заявления против этой инфраструктуры будут раздражать не только немцев, союзника Польши, но и американцев. Если Украина пытается дальше это делать, то это свидетельствует просто об узколобости ее политики. Остановить "поток" невозможно… Немцы добились одного, с их точки зрения, они еще два года назад договорились с российской стороной, что газ на Запад по-прежнему будет идти через украинские трубы, Россия от этого не отказывается. Вот это гарантия, какие еще гарантии Германия может дать? Она уже очень много сделала… Немцы хотят другие гарантии давать, они хотят, чтобы Украина становилась зеленой и независимой от поставок российского газа и готовы вкладывать в это средства», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Чтобы Германия и США ввели санкции в отношении России, нужна исключительная ситуация, рассказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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