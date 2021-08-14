Сплошные разочарования. Польша и Украина увязли в упреках из-за «Северного потока-2»

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что решение о завершении строительства российского газопровода давно принято без участия Украины, которая уже получила свои гарантии от Германии и теперь может напроситься только на гнев Берлина, который изрядно утомлен заявлениями украинской стороны.

«Даже в Польше прекратили нападать на «Северный поток -2», поняли, что дальнейшие заявления против этой инфраструктуры будут раздражать не только немцев, союзника Польши, но и американцев. Если Украина пытается дальше это делать, то это свидетельствует просто об узколобости ее политики. Остановить "поток" невозможно… Немцы добились одного, с их точки зрения, они еще два года назад договорились с российской стороной, что газ на Запад по-прежнему будет идти через украинские трубы, Россия от этого не отказывается. Вот это гарантия, какие еще гарантии Германия может дать? Она уже очень много сделала… Немцы хотят другие гарантии давать, они хотят, чтобы Украина становилась зеленой и независимой от поставок российского газа и готовы вкладывать в это средства», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Чтобы Германия и США ввели санкции в отношении России, нужна исключительная ситуация, рассказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

