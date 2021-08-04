National Interest: Россия накажет Украину после открытия «Северного потока — 2»
Украина не сможет рассчитывать на широкое международное «возмущение» из-за новых для нее обстоятельств, пишет National Interest.
По словам обозревателя Джона Рюля, благодаря «Северному потоку - 2» Европа остается сильно зависимой от российского газа, так как для нее Москва является ключевым поставщиком голубого топлива. Как считает журналист, российский проект ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, в частности, Украины и Польши.
«Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится», — отмечает издание.
Тем временем, главы комитетов по иностранным делам парламентов США и ряда стран Европы опубликовали совместное заявление, в котором выступили против договоренностей Соединенных Штатов и Германии по газопроводу «Северный поток-2».
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