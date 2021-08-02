«Это не Олимпиада!» В Совфеде оценили отказ Германии перекрывать «Северный поток-2»
«Северный поток-2» выгоден Германии не меньше, чем России, особенно если вспомнить попытки транзитного шантажа от Польши и Украины, заявил НСН сенатор Андрей Климов.
Решение Германии не останавливать «Северный поток-2» ради политического давления на Россию является победой здравого смысла, а не Москвы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Германия не намерена перекрывать «Северный поток-2», даже под угрозой введения антироссийских санкций, «что бы ни говорили США».
«Я тоже так думал, причем без всякого Bloomberg, потому что Германия – один из главных интересантов в «Северном потоке». Я не могу с уверенностью сказать, что нам «Северный поток» более выгоден, чем ФРГ. Скорее наоборот. Все серьезные люди в Германии понимают, что без «Северного потока», - что первого, что второго, - конкурентоспособность немецкого производства будет уступать его потенциальным экономическим соперникам. Это понимают и США, поэтому для них как раз очень важно было не давать возможности продвигать этот проект, а для Германии наоборот – продвигать его. Я помню очень хорошо, как все это было в 2006-2008 годах, когда начались украинские и польские «выкрутасы» с фактическим шантажом Германии поставками российского газа. Немцы тогда поняли важность прокладки этой трубы не по Польше и не по Украине. Так что здесь все очень логично. То, что немецкий политический истэблишмент, который действительно работает в интересах Германии, будет обеспечивать нормальную работу «Северного потока», я не сомневаюсь ни на секунду», - сказал Климов.
Bloomberg назвал решение Германии «потенциальной победой для президента России» Владимира Путина и «ударом по Белому дому». Однако сенатор призвал не превращать ситуацию вокруг «Северного потока» в Олимпийские игры.
«Если говорить честно, это не победа России, а победа здравого смысла. Многие пытаются каждый раз представлять такие истории, как некие малые Олимпийские игры. Но мы же делаем это не для того, чтобы сказать: «О, мы победили!». Так думают только не очень умные люди. Дело в том, что мы здесь стояли на позициях здравого смысла. Путин все эти годы говорил одно и тоже – о том, что это коммерческий проект, который выгоден нашим партнерам. Нам от этого выгоды не больше, чем им. В этом смысле все, что происходит, - это недобросовестная конкуренция, в частности, со стороны США. Вот что говорила всегда официальная Москва», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В конце июля США и ФРГ опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о возможном применении санкций против России, если Москва будет использовать «Северный поток-2» как рычаг давления на Украину. Речь шла об ограничениях экспорта российского газа в Европу, чтобы Москва «не использовала какой-либо газопровод, в том числе «Северный поток-2», для достижения политических целей посредством использования энергетики в качестве оружия».
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призывал европейцев не политизировать газовый вопрос, назвав «Северный поток – 2» исключительно коммерческим проектом.
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