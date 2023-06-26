Спикер парламента Грузии Папуашвили: Санкции против РФ могут привести к военной эскалации

Люди, которые призывают Грузию ввести антироссийские санкции, рискуют возможной военной эскалацией с Россией. Такое заявление сделал председатель парламента страны Шалва Папуашвили, слова которого приводит ТАСС.

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По его словам, если Грузия введет санкции, то рискует получить в ответ «войну с Россией». При этом Папуашвили еще раз отметил, что Грузия не будет использована в качестве территории для обхода международных санкций.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Украина требовала от Грузии открыть второй фронт против России. При этом он отметил, что Грузия не вводит санкции против Москвы по одной причине — власти не могут наказывать свой народ и свою страну, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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