Стало известно о требованиях Украины от Грузии открыть второй фронт против России
Украина требовала от Грузии открыть второй фронт против России, сообщил 1tv председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
По его словам, речь идет о главе СНБО Алексее Данилове и советнике главы офиса президента Украины Михаиле Подоляке. Как заявил парламентарий, Грузия не вводит санкции против Москвы по одной причине — власти не могут наказывать свой народ и свою страну.
Кобахидзе отметил, что грузинские власти не единожды обсуждали это предложение Киева. И международное сообщество в данном случае должны поставить в известность о выдвигаемых к республике требованиях.
Ранее парламентарий заявил, что Грузия не будет подчиняться политике Евросоюза, так как не является членом сообщества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: России удается адаптироваться к изменениям в финансовой сфере
- Стало известно о требованиях Украины от Грузии открыть второй фронт против России
- В Австрии потребовали от властей снять санкции против России
- СМИ: атака на Белгородскую область может стать большой проблемой для Зеленского
- Буланова: Тина Тернер была одной из великих артисток
- Путевки в детские лагеря подорожали на 20%
- В разведке Украины назвали Путина своей главной целью
- Госдеп одобрил продажу Киеву комплекса ПВО NASAMS
- Bild: учения НАТО Air Defender 23 станут сигналом для России
- SHAMAN презентовал клип с сотней невест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru