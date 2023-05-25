Стало известно о требованиях Украины от Грузии открыть второй фронт против России

Украина требовала от Грузии открыть второй фронт против России, сообщил 1tv председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

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По его словам, речь идет о главе СНБО Алексее Данилове и советнике главы офиса президента Украины Михаиле Подоляке. Как заявил парламентарий, Грузия не вводит санкции против Москвы по одной причине — власти не могут наказывать свой народ и свою страну.

Кобахидзе отметил, что грузинские власти не единожды обсуждали это предложение Киева. И международное сообщество в данном случае должны поставить в известность о выдвигаемых к республике требованиях.

Ранее парламентарий заявил, что Грузия не будет подчиняться политике Евросоюза, так как не является членом сообщества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Акция «Единого национального движения». Фото с сайта sova.news.
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