Стало известно о требованиях Украины от Грузии открыть второй фронт против России

По его словам, речь идет о главе СНБО Алексее Данилове и советнике главы офиса президента Украины Михаиле Подоляке. Как заявил парламентарий, Грузия не вводит санкции против Москвы по одной причине — власти не могут наказывать свой народ и свою страну.

Кобахидзе отметил, что грузинские власти не единожды обсуждали это предложение Киева. И международное сообщество в данном случае должны поставить в известность о выдвигаемых к республике требованиях.

Ранее парламентарий заявил, что Грузия не будет подчиняться политике Евросоюза, так как не является членом сообщества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

