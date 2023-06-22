Президент Литвы считает необходимым ввести санкции против «Росатома»
Необходимо включить ограничения в отношении госкорпорации «Росатом» в новый пакет санкций Европейского союза против РФ. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что страна приветствует согласование очередного пакета санкций. Науседа подчеркнул, что для эффективности санкций необходимо «избегать исключений, которые создают возможности для обхода санкционных мер».
Ранее член высшей экспертной комиссии общественного совета «Росатома» Олег Муратов в интервью НСН рассказал, что Евросоюз не может ввести санкции против «Росатома», потому что он снабжает ядерным топливом большое количество реакторов в ЕС. По его словам, для полного отказа от топлива странам союза необходимо увеличить свои производственные мощности, сообщает «Радиоточка НСН».
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