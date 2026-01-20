СМИ: Трамп пригласил в «Совет мира» руководителей 58 стран

Как отметил источник, глава Белого дома в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе может противопоставить деятельность «Совета мира» работе ООН.

«Я подозреваю, он сделает вывод, что это антагонист ООН. Но никогда не знаешь, чего ожидать от речи... Трампа, пока он ее не произнесет», - рассказал чиновник.

Ранее американский лидер пригласил в новую структуру президента России Владимира Путина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, Белоруссия получила от США предложение стать учредителем «Совета мира».

