СМИ: Большинство стран ЕС отказались войти в Совет мира
21 января 202608:52
Большинство стран Евросоюза отклонили приглашение США войти в Совет мира по сектору Газа. Об этом сообщает FT.
По данным источников, большинство государств отказались от этого предложения.
Как пишет издание, многие в ЕС опасаются, что Совет мира оттеснит ООН на второй план как форум для урегулирования мировых конфликтов. Кроме того, в Европе вызвало опасения приглашение в организацию президента России Владимира Путина.
Между тем лидер Белоруссии Александр Лукашенко утвердил вхождение республики в Совет мира, пишет 360.ru.
