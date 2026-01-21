СМИ: Большинство стран ЕС отказались войти в Совет мира

По данным источников, большинство государств отказались от этого предложения.

Как пишет издание, многие в ЕС опасаются, что Совет мира оттеснит ООН на второй план как форум для урегулирования мировых конфликтов. Кроме того, в Европе вызвало опасения приглашение в организацию президента России Владимира Путина.

Между тем лидер Белоруссии Александр Лукашенко утвердил вхождение республики в Совет мира, пишет 360.ru.

