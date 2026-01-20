«Шанс высказаться»: Зачем Белоруссия вступает в Совет мира с США
Белоруссия в Совете мира будет высказываться о конфликте на Украине, чтобы мотивировать Трампа надавить на власти Киева, сказал НСН Алексей Дзермант.
Совет мира нужен Белоруссии для того, чтобы высказать свою позиция в отношении происходящего в мире, заявил НСН белорусский политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на то, что действия Совета мира по сектору Газа могут распространиться и на другие регионы планеты. По его словам, его прельщает то, что организация, может быть, окажется в состоянии помочь и в урегулировании украинского конфликта. Дзермант отметил, что Белоруссия в Совете мира будет высказываться в отношении конфликта на Украине.
«Вступая в Совет мира, Белоруссия прежде всего рассчитывает донести свою позицию в отношении происходящего в мире, конкретно конфликта на Украине. Мы видим, что прежние международные площадки либо не работают, либо неэффективны. Белоруссия будет пытаться воспользоваться возможностью огласить свою позицию в рамках этого Совета мира. Важно, чтобы позицию Белоруссии и России услышали в США. Тогда Трамп, в свою очередь, так или иначе будет давить или не давить на руководство Украины. Видно, что украинцы не хотят слышать голоса разума, но если будет определенное давление со стороны США, то это будет действенно для них», — сказал собеседник НСН.
По его словам, Лукашенко мог посоветоваться с президентом России Владимиром Путиным перед принятием приглашения вступить в Совет.
«Лукашенко достаточно суверенный правитель, чтобы самостоятельно принимать такие решения. Хотя я не исключаю, что такие консультации возможны. В данном случае я думаю, что участие Белоруссии не противоречит нашим общим интересам. Россия просто взяла паузу для того, чтобы выработать модель поведения, если примет это приглашение в Совет, и чтобы решить то, какую повестку будет там продвигать», — отметил политолог.
Он также добавил, что вступление в Совет вряд ли как-то негативно скажется на отношениях Белоруссии с различными международными организациями по типу ООН.
«Я не думаю, что отношения Белоруссии с ООН и другими международными организациями радикально испортятся. Вопрос в эффективности организаций по типу ООН или других. Белоруссия же идет в этот Совет Мира, потому что видит, что в ООН вопросы не решаются, а здесь появляется шанс, по крайней мере, теоретический. Мы еще не знаем, как этот Совет будет работать, какие решения там будут приниматься и как они будут реализовываться. Увидим. Но если такая возможность предоставилась, то ею нужно воспользоваться», — указал Дзермант.
Напомним, что ранее Трамп предложил войти в состав «Совета мира» по Газе лидерам 58 государств, среди которых была и Россия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
