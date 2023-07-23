Союз против санкций. БРИКС намерен предложить альтернативу доллару
На встрече представителей стран БРИКС не будет президентов из Франции, США и Великобритании. Союз намерен обсудить альтернативу доллару.
Президент Франции Эммануэль Макрон не получил приглашение на предстоящий саммит БРИКС, сообщил в воскресенье портал News 24.
Отмечается, что Макрон добивался участия в мероприятиях саммита. Президент ЮАР Сирил Рамафоса направил приглашения лидерам 70 стран, но президента Франции среди них не оказалось.
Также приглашения не получили президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
При этом Запад самыми разными способами пытается повлиять на политику стран БРИКС. Так, журнал Foreign Policy со ссылкой на американских чиновников сообщил, что замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд может скоро посетить ЮАР, чтобы попытаться поссорить ее с Россией. Отмечается, что Нуланд может отправиться в ЮАР в «ближайшие недели». По данным издания, американские политики хотят найти способы оказать давление на ЮАР.
Дело в том, что траны БРИКС могут создать новую торговую валюту, обеспеченную золотом. Причем - за год, заявил аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в беседе с НСН.
«При этом ситуация февраля прошлого года наглядно показывает, что доллар становится токсичной валютой с той точки зрения, что США используют доллар в качестве санкционного давления. Страны, которые хотят проводить независимую политику, думают о том, чем бы этот доллар заменить. Пытаться заменить доллар на любую другую валюту, включая фунт, франк, евро, юань, это значит перейти от зависимости от одной страны к зависимости от другой страны. Золото является более оптимальным активом, потому что оно не принадлежит никому, золотом сложнее манипулировать», - рассказал он.
БРИКС в результате расширения может включить в себя более 50 стран, сообщает IOL со ссылкой на шерпу ЮАР в БРИКС Анила Суклала.
Для России расширение БРИКС выгодно в первую очередь в экономическом плане, особенно в свете антироссийских санкций. Об этом НСН заявил доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев.
«БРИКС всегда был крупнейшим объединением незападных стран, поэтому дальнейшее расширение БРИКС понятно и достаточно выгодно, особенно в условиях нынешней ситуации и западных санкций против России. БРИКС вообще всегда был в первую очередь органом экономической дипломатии, экономическим вопросам здесь всегда придавалось большее внимание, чем политическим... Бывает, что региональные интеграционные группировки объявляют о необходимости создания своей валюты в будущем, как в свое время это сделал Восточноазиатский саммит, однако реализовано это было лишь в случае с евро. Хотя создание своей валюты было бы выгодно и России, и другим участникам БРИКС», — сказал Лунев.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин будет участвовать во всех обсуждениях саммита БРИКС в Йоханнесбурге и выступит на мероприятии дистанционно. Об этом заявил шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал.Встреча БРИКС пройдет 22-24 августа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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