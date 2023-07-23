Союз против санкций. БРИКС намерен предложить альтернативу доллару

Дело в том, что траны БРИКС могут создать новую торговую валюту, обеспеченную золотом. Причем - за год, заявил аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в беседе с НСН.



«При этом ситуация февраля прошлого года наглядно показывает, что доллар становится токсичной валютой с той точки зрения, что США используют доллар в качестве санкционного давления. Страны, которые хотят проводить независимую политику, думают о том, чем бы этот доллар заменить. Пытаться заменить доллар на любую другую валюту, включая фунт, франк, евро, юань, это значит перейти от зависимости от одной страны к зависимости от другой страны. Золото является более оптимальным активом, потому что оно не принадлежит никому, золотом сложнее манипулировать», - рассказал он.

БРИКС в результате расширения может включить в себя более 50 стран, сообщает IOL со ссылкой на шерпу ЮАР в БРИКС Анила Суклала.