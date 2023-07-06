Набиуллина: Идея о создании единой валюты в БРИКС заслуживает внимания

Идея о создании единой валюты в рамках БРИКС заслуживает внимания, однако это непростая работа. Такое заявление сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, слова которой приводит РИА Новости.

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Она отметила, что любая идея наднациональной валюты требует согласия многих сторон. По словам Набиуллиной, сейчас ЦБ концентрируется на развитии расчетов в национальных валютах.

Ранее аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в разговоре с НСН заявил, что система расчетов с дружественными странами в национальных валютах очень плохо себя показала. По его словам, российские поставщики получают, например, индийские рупии, которые потом не могут обменять на другие валюты, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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