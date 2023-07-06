Набиуллина: Идея о создании единой валюты в БРИКС заслуживает внимания
Идея о создании единой валюты в рамках БРИКС заслуживает внимания, однако это непростая работа. Такое заявление сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что любая идея наднациональной валюты требует согласия многих сторон. По словам Набиуллиной, сейчас ЦБ концентрируется на развитии расчетов в национальных валютах.
Ранее аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в разговоре с НСН заявил, что система расчетов с дружественными странами в национальных валютах очень плохо себя показала. По его словам, российские поставщики получают, например, индийские рупии, которые потом не могут обменять на другие валюты, сообщает «Радиоточка НСН».
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