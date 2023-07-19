СМИ: Евросоюз призвал Аргентину не присоединяться к БРИКС

По словам источника агентства, страна в ближайшее время не станет частью объединения.

Отмечается, что к БРИКС намерены присоединиться ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

Ранее в ЮАР заявили, что БРИКС может расшириться до 50 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

