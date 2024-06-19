В Северной Корее на концерте в честь Путина исполнили песню SHAMAN «Встанем»
В столице КНДР городе Пхеньяне состоялся торжественный концерт, приуроченный к визиту президента России Владимира Путина. В программе мероприятия прозвучали российские песни, среди которых были «Встанем» в исполнении SHAMAN и «От Волги до Енисея» группы «Любэ», сообщает РИА Новости.
Концерт прошел в центральном комплексе «Чхеюккван». Во время открытия мероприятия прозвучали гимны КНДР и России. Песню «Встанем» исполнила певица Ким Ок Чжу.
Кроме того, на концерте прозвучали и северокорейские песни. Ансамбль «Моранбон» исполнил «Народную песню», которую зал сопровождал пением и аплодисментами. Музыканты также исполняли на русском языке советские военные песни, а также композиции Олега Газманова и Григория Лепса.
Владимир Путин прибыл в Северную Корею с двухдневным визитом 18 июня. Сегодня, 19 июня, состоялись переговоры между лидерами двух стран, которые включали почти двухчасовую личную беседу. По итогам встречи был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru