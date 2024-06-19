В Северной Корее на концерте в честь Путина исполнили песню SHAMAN «Встанем»

В столице КНДР городе Пхеньяне состоялся торжественный концерт, приуроченный к визиту президента России Владимира Путина. В программе мероприятия прозвучали российские песни, среди которых были «Встанем» в исполнении SHAMAN и «От Волги до Енисея» группы «Любэ», сообщает РИА Новости.

Концерт прошел в центральном комплексе «Чхеюккван». Во время открытия мероприятия прозвучали гимны КНДР и России. Песню «Встанем» исполнила певица Ким Ок Чжу.