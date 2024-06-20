Путин в Ханое встретится с выпускниками советских и российских вузов
20 июня 202403:02
Российский президент Владимир Путин 20 июня в Ханое проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама, сообщает «Лента.ру».
Также глава государства встретится с выпускниками советских и российских вузов.
Кроме того, Путин планирует посетить торжественный прием от имени президента страны. Вьетнам, куда президент прибыл из КНДР, станет финальной точкой трехдневной поездки.
Власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны Вашингтона, принимая с визитом президента России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru