Белый дом анонсировал заявление Трампа
22 августа 202508:45
Лидер США Дональд Трамп выступит с заявлением в пятницу. Об этом сообщила газета Roll Call, сославшись на график Белого дома.
«Овальный кабинет... Президент сделает заявление», - отмечает издание.
Выступление Трампа ожидается в 12.00 (19.00 мск).
Между тем СМИ сообщили, что американская администрация направила к берегам Венесуэлы три военных корабля для операции против незаконного наркотрафика и деятельности картелей, пишет Ura.ru.
