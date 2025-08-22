Белый дом анонсировал заявление Трампа

Лидер США Дональд Трамп выступит с заявлением в пятницу. Об этом сообщила газета Roll Call, сославшись на график Белого дома.

«Овальный кабинет... Президент сделает заявление», - отмечает издание.

Выступление Трампа ожидается в 12.00 (19.00 мск).

Между тем СМИ сообщили, что американская администрация направила к берегам Венесуэлы три военных корабля для операции против незаконного наркотрафика и деятельности картелей, пишет Ura.ru.

ФОТО: Zuma / ТАСС
