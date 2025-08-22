СМИ: Си Цзиньпин не приедет на саммит АСЕАН
Лидер Китая Си Цзиньпин может пропустить саммит АСЕАН в Малайзии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Встреча состоится в октябре в Куала-Лумпуре. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим ранее заявлял, что участие в саммите примут председатель КНР, президент США Дональд Трамп, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент ЮАР Сирил Рамафоса.
«Си Цзиньпин вряд ли посетит крупный саммит азиатских лидеров в октябре», - отмечает агентство.
Как ожидается, Китай на встрече представит премьер госсовета Ли Цян.
Ранее стало известно, что Си Цзиньпин и более 20 иностранных лидеров примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, напоминает РЕН ТВ.
