СМИ: Си Цзиньпин не приедет на саммит АСЕАН

Лидер Китая Си Цзиньпин может пропустить саммит АСЕАН в Малайзии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Встреча состоится в октябре в Куала-Лумпуре. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим ранее заявлял, что участие в саммите примут председатель КНР, президент США Дональд Трамп, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент ЮАР Сирил Рамафоса.

«Си Цзиньпин вряд ли посетит крупный саммит азиатских лидеров в октябре», - отмечает агентство.

Как ожидается, Китай на встрече представит премьер госсовета Ли Цян.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин и более 20 иностранных лидеров примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, напоминает РЕН ТВ.

