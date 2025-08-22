«Пацанское и честное»: Шуфутинский назвал рэпера ST глубоким поэтом

Совместная работа с рэпером ST (Александр Степанов) была замечательной, а сам он очень творческий человек, рассказал спецкору НСН Михаил Шуфутинский.

В московском парке «Зарядье» на форуме «Территория Будущего Москва 2030» певец Михаил Шуфутинский исполнил на одной сцене с рэп-исполнителем и поэтом ST (Александр Степанов) песню «Счастье не за горами». Шансонье описал спецкору НСН впечатления от совместной работы.

Шуфутинский признался, что на «Третье сентября» его вдохновила песня Добрынина
«Все шло замечательно, да и сейчас идет хорошо, у нас уже был дуэт с Александром в клипе “Счастье любит тишину”. Сегодня мы исполняли со сцены, репетировали, готовились, но немного путались в словах во время выступления, зато все живое. ST — очень творческий человек. Для меня главное, что он — поэт, в его стихах есть глубокое содержание, честное, откровенное, но в то же время простое и пацанское. Сейчас идет заслуженное возвращение к фольклору, как же жить в России без русской музыки?», — подчеркнул он.

Шуфутинский также раскрыл секрет своего стиля.

«У меня классный дизайнер — моя жена, она меня одевает, у нас правильная позиция в этом плане с ST, у него такая же ситуация. Сегодня мы договорились, поскольку выступление с оркестром, что все консервативно и элегантно. Я выбираю одежду в зависимости от повода, в быту я не ношу костюмы, совсем другое все. Я не могу сказать, какой именно у меня стиль, вы можете опубликовать мои фотографии и оценить самостоятельно. Мне недавно еще подарили друзья кольцо с инициалам "МС", Михаил и Светлана. У меня даже в наушниках есть такая же отметка. Муж и жена — одна душа, как может быть иначе?» — отметил музыкант.

Ранее ST рассказал о дуэте с Михаилом Шуфутинским в интервью НСН.

ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
