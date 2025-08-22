«Пацанское и честное»: Шуфутинский назвал рэпера ST глубоким поэтом
22 августа 202510:21
Светлана Ключкина
Ярослав Харитонов
Совместная работа с рэпером ST (Александр Степанов) была замечательной, а сам он очень творческий человек, рассказал спецкору НСН Михаил Шуфутинский.
В московском парке «Зарядье» на форуме «Территория Будущего Москва 2030» певец Михаил Шуфутинский исполнил на одной сцене с рэп-исполнителем и поэтом ST (Александр Степанов) песню «Счастье не за горами». Шансонье описал спецкору НСН впечатления от совместной работы.
«Все шло замечательно, да и сейчас идет хорошо, у нас уже был дуэт с Александром в клипе “Счастье любит тишину”. Сегодня мы исполняли со сцены, репетировали, готовились, но немного путались в словах во время выступления, зато все живое. ST — очень творческий человек. Для меня главное, что он — поэт, в его стихах есть глубокое содержание, честное, откровенное, но в то же время простое и пацанское. Сейчас идет заслуженное возвращение к фольклору, как же жить в России без русской музыки?», — подчеркнул он.
Шуфутинский также раскрыл секрет своего стиля.
«У меня классный дизайнер — моя жена, она меня одевает, у нас правильная позиция в этом плане с ST, у него такая же ситуация. Сегодня мы договорились, поскольку выступление с оркестром, что все консервативно и элегантно. Я выбираю одежду в зависимости от повода, в быту я не ношу костюмы, совсем другое все. Я не могу сказать, какой именно у меня стиль, вы можете опубликовать мои фотографии и оценить самостоятельно. Мне недавно еще подарили друзья кольцо с инициалам "МС", Михаил и Светлана. У меня даже в наушниках есть такая же отметка. Муж и жена — одна душа, как может быть иначе?» — отметил музыкант.
Ранее ST рассказал о дуэте с Михаилом Шуфутинским в интервью НСН.
