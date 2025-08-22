В трех регионах сбили пять украинских беспилотников
22 августа 202510:16
Пять беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали за час над тремя российскими регионами. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 7.00 до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», - отмечается в заявлении.
Оборонное ведомство уточнило, что по два дрона сбили в Белгородской и Рязанской областях, еще один - в Липецкой области.
В ночь на 22 августа над территорией России уничтожили 54 беспилотника ВСУ, напоминает Ura.ru.
