В трех регионах сбили пять украинских беспилотников

Пять беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали за час над тремя российскими регионами. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 7.00 до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», - отмечается в заявлении.

Оборонное ведомство уточнило, что по два дрона сбили в Белгородской и Рязанской областях, еще один - в Липецкой области.

В ночь на 22 августа над территорией России уничтожили 54 беспилотника ВСУ, напоминает Ura.ru.

