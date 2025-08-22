В Словакии заявили о новой атаке на нефтепровод «Дружба»

Атака была вновь совершена на нефтепровод «Дружба». Об этом сообщила в соцсетях министр экономики Словакии Дениса Сакова.

Трубопровод подвергся удару у белорусской границы.

«Перекачка скоро остановится. Выясняем масштаб ущерба», - подчеркнула министр.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил об атаке на «Дружбу» со стороны Украины и приостановке поставок нефти в Венгрию. Позднее транзит сырья возобновился, пишет Ura.ru.

