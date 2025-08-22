В Словакии заявили о новой атаке на нефтепровод «Дружба»
22 августа 202509:23
Атака была вновь совершена на нефтепровод «Дружба». Об этом сообщила в соцсетях министр экономики Словакии Дениса Сакова.
Трубопровод подвергся удару у белорусской границы.
«Перекачка скоро остановится. Выясняем масштаб ущерба», - подчеркнула министр.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил об атаке на «Дружбу» со стороны Украины и приостановке поставок нефти в Венгрию. Позднее транзит сырья возобновился, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Словакии заявили о новой атаке на нефтепровод «Дружба»
- СМИ: США могут применить БПЛА для обеспечения гарантий безопасности Украине
- Белый дом анонсировал заявление Трампа
- В Курской области сгорели пять грузовых автомобилей
- Трещина и «выкрутасы Зеленского»: Европа и Украина отвергли российские инициативы
- Россиянка Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Мексике
- Чемезов: «Ростех» не зарабатывает на СВО
- Над восемью регионами России сбили 54 БПЛА
- На саммит ШОС в Китае прибудут лидеры более 20 стран
- В Чили объявили угрозу цунами из-за землетрясения в проливе Дрейка
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru