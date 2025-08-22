В Китае откроют музей Победы в честь юбилея окончания Второй мировой войны

Музей Победы откроется в провинции Цзилинь в Китае в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны на Тихом океане. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Музей... создают на территории поселка Фанчуань, недалеко от популярного у приморских туристов города Хуньчунь (провинция Цзилинь КНР)», — указано в сообщении.

В память о подвиге советских воинов, погибших в 1945 году при освобождении северо-востока Китая от японских милитаристов, установили 71 мемориальный объект, в том числе памятники и братские захоронения.

Масштабная экспозиция музея будет посвящена сопротивлению народа КНР японским захватчикам, окончанию японской оккупации и Второй мировой войны. Как отметили в пресс-службе, приморское краевое отделение Русского географического общества – Общества изучения Амурского края и отряд «Приморец» готовы предоставить для экспозиции архивные документы, фотографии, карты, результаты поисковых работ.

Ранее в Перми открыли выставку рассекреченных документов, фото и кинохроники о Великой Отечественной войне из российских архивов, музеев и частных коллекций, пишет Ura.ru.

