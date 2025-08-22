В Китае откроют музей Победы в честь юбилея окончания Второй мировой войны
Музей Победы откроется в провинции Цзилинь в Китае в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны на Тихом океане. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
«Музей... создают на территории поселка Фанчуань, недалеко от популярного у приморских туристов города Хуньчунь (провинция Цзилинь КНР)», — указано в сообщении.
В память о подвиге советских воинов, погибших в 1945 году при освобождении северо-востока Китая от японских милитаристов, установили 71 мемориальный объект, в том числе памятники и братские захоронения.
Масштабная экспозиция музея будет посвящена сопротивлению народа КНР японским захватчикам, окончанию японской оккупации и Второй мировой войны. Как отметили в пресс-службе, приморское краевое отделение Русского географического общества – Общества изучения Амурского края и отряд «Приморец» готовы предоставить для экспозиции архивные документы, фотографии, карты, результаты поисковых работ.
Ранее в Перми открыли выставку рассекреченных документов, фото и кинохроники о Великой Отечественной войне из российских архивов, музеев и частных коллекций, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Поставки нефти в Венгрию остановили из-за атаки на «Дружбу»
- В Китае откроют музей Победы в честь юбилея окончания Второй мировой войны
- В Словакии заявили о новой атаке на нефтепровод «Дружба»
- СМИ: США могут применить БПЛА для обеспечения гарантий безопасности Украине
- Белый дом анонсировал заявление Трампа
- В Курской области сгорели пять грузовых автомобилей
- Трещина и «выкрутасы Зеленского»: Европа и Украина отвергли российские инициативы
- Россиянка Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Мексике
- Чемезов: «Ростех» не зарабатывает на СВО
- Над восемью регионами России сбили 54 БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru