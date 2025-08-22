В Курской области сгорели пять грузовых автомобилей
Пять грузовых автомобилей получили повреждения в результате пожара в Курской области. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании в деревне 1-я Моква Курского района поступило в экстренные службы 22 августа в 03:49.
«По прибытии незамедлительно приступили к ликвидации огня. Возгорание локализовано в 04:05, ликвидировано в 04:15», - подчеркнули в МЧС.
К борьбе с огнем привлекали 18 специалистов и шесть единиц техники,
Пожар повредил пять грузовых автомобилей Mercedes-Benz. Никто не пострадал. Причина ЧП и ущерб устанавливаются.
Ранее в центре Хабаровска три автомобиля сгорели после поджога, возбуждено уголовное дело, пишет Ura.ru.
