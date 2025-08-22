СМИ: США могут применить БПЛА для обеспечения гарантий безопасности Украине

США рассматривают возможность применения беспилотных летательных аппаратов в рамках обеспечения гарантий безопасности Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным СМИ, обсуждается возможная поддержка Киева с воздуха.

«И хотя в администрации [президента Соединенных Штатов Дональда] Трампа есть определенная обеспокоенность по поводу привлечения американских пилотов к выполнению пилотируемых миссий по поддержке с воздуха... наблюдается большая открытость к выполнению миссий по поддержке с воздуха с помощью беспилотных самолетов», - отмечает CNN.

Как сообщил источник, БПЛА слишком медленные, использование американских дронов может быть неудобно для взлетов по тревоге, и если США ограничатся только такими средствами, другие страны должны будут выделить дополнительные летательные аппараты.

Ранее в Белом доме допустили возможность предоставления Киеву силовых гарантий безопасности, в том числе поддержки с воздуха, пишет Ura.ru.

