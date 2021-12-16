Песков заявил о готовности России к переговорам с НАТО по гарантиям безопасности
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил помощнику лидера США по национальной безопасности Джейку Салливану о готовности российской стороны начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, замминистра иностранных дел Сергей Рябков будет готов в любой момент вылететь на переговоры в любую нейтральную страну.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.
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