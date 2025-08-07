СМИ раскрыли детали предложения США, которые Уиткофф передал Путину

На встрече спецпосланника президента США Стива Виткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным Москва получила выгодное предложение от Вашингтона. Об этом пишет польский портал Onet.

По данным издания, сделка между Россией и Украиной предусматривает не мир, а перемирие. При этом решение вопроса территорий будет отложен на 49 или 99 лет.

Также предложение предусматривает отмену большинства антироссийских санкций и возврат, в долгосрочной перспективе, к импорту российского газа и нефти.

Отмечается, что в пакете предложений отсутствуют гарантии нерасширения НАТО. Отказываться от военной поддержки Киева также никто не намерен.

«Возможность достижения соглашения подтверждается заявлениями как минимум нескольких ведущих европейских политиков», - говорится в публикации.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил BBC, что если для выживания Украины «требуется признание Киевом потери территорий,то это приемлемая цена», сообщает RT.

