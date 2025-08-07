В России отвергли польский вброс о перемирии с Украиной на 49 лет
Информация польского издания Onet о «выгодном предложении» США по Украине не заслуживает обсуждений, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Российская сторона предложила конкретные шаги для решения украинского вопроса, однако поведение Владимира Зеленского говорит о том, что до финального этапа урегулирования еще далеко, заявил в беседе с НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
6 августа в Москве прошли трехчасовые переговоров Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. После нее глава Белого дома сообщил в телефонном разговоре с европейскими политиками, что на следующей неделе намерен лично встретиться с Путиным, а потом провести и встречу втроем с Путиным и Зеленским.
Как сообщил советник российского лидера Юрий Ушаков, американцы сделали Москве предложение, которое Кремлю представляется вполне приемлемым. Официально условия не озвучивались, однако польское издание Onet сообщило, что план включал соглашение о прекращении огня на Украине и фактическое признание российских территориальных достижений с отсрочкой этого вопроса на 49 или 99 лет. При этом гарантий нерасширения НАТО и прекращения поставок вооружений Украине не предусмотрено. Однако Долгов заметил, что договоренность еще не достигнута.
«То, что пишут польские газеты, на мой взгляд, не заслуживает комментария. Когда суть предложений будет предана огласке, если это произойдет, тогда можно будет прокомментировать. Однако с международно-правовой точки зрения гарантии должны быть железобетонные. Пока нет смысла об этом даже говорить, потому что есть конкретные предложения, которые мы передали украинской стороне. Они содержатся в нашем меморандуме. До того, как обсуждать и комментировать какие-то гарантии, должно быть движение в сторону согласования параметров урегулирования. Пока с украинской стороны этого движения до сих пор не было, со стороны Европы тоже. Думаю, встреча президентов России и США покажет, куда и как движется процесс урегулирования», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, Украина и Европа сегодня делают все, чтобы отодвинуть финальный этап урегулирования.
«Пока Зеленский сделал заявление, что пора прекращать боевые действия. Однако Зеленский и его западные покровители делают все, чтобы бои продолжалась. Они оказываются выполнять свои обязательства по гуманитарному треку. Отказываются принимать военнопленных - тысячу человек! Абсурдная ситуация, аморальная. Пока мы с этим сталкиваемся. Поэтому зачем обсуждать финальный этап урегулирования? Мне кажется, что до этого, как президент сказал, еще далеко. Мы все предложения положили на стол, в том числе и в ходе последней встречи с Уиткоффом. У меня нет деталей, но из того, что говорил президент и говорил Ушаков, можно сделать вывод, что это вполне определенные конкретные идеи», - сказал Долгов
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что Минск является самым удобным местом для переговоров президентов России и США.
