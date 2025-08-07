6 августа в Москве прошли трехчасовые переговоров Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. После нее глава Белого дома сообщил в телефонном разговоре с европейскими политиками, что на следующей неделе намерен лично встретиться с Путиным, а потом провести и встречу втроем с Путиным и Зеленским.

Как сообщил советник российского лидера Юрий Ушаков, американцы сделали Москве предложение, которое Кремлю представляется вполне приемлемым. Официально условия не озвучивались, однако польское издание Onet сообщило, что план включал соглашение о прекращении огня на Украине и фактическое признание российских территориальных достижений с отсрочкой этого вопроса на 49 или 99 лет. При этом гарантий нерасширения НАТО и прекращения поставок вооружений Украине не предусмотрено. Однако Долгов заметил, что договоренность еще не достигнута.

«То, что пишут польские газеты, на мой взгляд, не заслуживает комментария. Когда суть предложений будет предана огласке, если это произойдет, тогда можно будет прокомментировать. Однако с международно-правовой точки зрения гарантии должны быть железобетонные. Пока нет смысла об этом даже говорить, потому что есть конкретные предложения, которые мы передали украинской стороне. Они содержатся в нашем меморандуме. До того, как обсуждать и комментировать какие-то гарантии, должно быть движение в сторону согласования параметров урегулирования. Пока с украинской стороны этого движения до сих пор не было, со стороны Европы тоже. Думаю, встреча президентов России и США покажет, куда и как движется процесс урегулирования», - пояснил он.