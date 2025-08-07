Путин назвал ОАЭ подходящим местом для встречи с Трампом
7 августа 202515:46
У России много друзей, готовых помочь в организации встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
После встречи с эмиратским лидером Мухаммедом Бен Заедом Аль Нахайяном он отметил, что одним из таких друзей являются Объединенные Арабские Эмираты.
«Мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест», - сказал журналистам глава российского государства.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа состоится в ближайшее время, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СНГ и ОАЭ: Куда едут россияне на концерты любимых звезд
- Мизулина попросила проверить альбом Гуфа на пропаганду наркотиков
- Более 100 россиян были депортированы из Эстонии с начала года
- В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку
- Россиянам рассказали, как научиться понимать классическую музыку
- Россиян призвали не подключаться к Wi-Fi в общественных местах
- Невролог призвал чаще сдавать анализ крови, чтобы избежать деменции
- Путин назвал ОАЭ подходящим местом для встречи с Трампом
- СМИ раскрыли детали предложения США, которые Уиткофф передал Путину
- Путин заявил, что не против встречи с Зеленским
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru