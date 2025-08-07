Путин назвал ОАЭ подходящим местом для встречи с Трампом

У России много друзей, готовых помочь в организации встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Дипломат: Путин и Трамп встретятся в Белоруссии

После встречи с эмиратским лидером Мухаммедом Бен Заедом Аль Нахайяном он отметил, что одним из таких друзей являются Объединенные Арабские Эмираты.

«Мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест», - сказал журналистам глава российского государства.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа состоится в ближайшее время, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
