США запретили обслуживать российские Boeing

Ведомство направит различным компаниям по всему миру предупреждение о том, что любая техническая помощь этим воздушным судам из РФ будет подвергнута наказанию со стороны США. Это может быть тюремное заключение, штрафы, потеря экспертной привилегии и другие виды санкций, подчеркнули в американском Минторге.

Бюро промышленности и безопасности, входящие в систему американского министерства, уже усилило контроль за всеми авиационными товарами, направляемыми в Россию или Белоруссию.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтоном готовятся новые санкции против Москвы.

