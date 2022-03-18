США запретили обслуживать российские Boeing

Министерство торговли США запретило обслуживать самолёты корпорации Boeing, которые принадлежат России, сообщает в пятницу ТАСС. В черный список вошло 100 самолетов. Туда входит Gulfstream G560, используемый бизнесменом Романом Абрамовичем. Остальные 99 воздушных судов — «Боинги», которые эксплуатируют российские авиакомпании. 33 самолета из списка используются «Аэрофлотом», также в списке воздушные суда Utair, Nordwind, Azur Air, грузовые AirBridge Cargo и «Авиастар-ТУ».

США могут ввести морскую блокаду России

Ведомство направит различным компаниям по всему миру предупреждение о том, что любая техническая помощь этим воздушным судам из РФ будет подвергнута наказанию со стороны США. Это может быть тюремное заключение, штрафы, потеря экспертной привилегии и другие виды санкций, подчеркнули в американском Минторге.

Бюро промышленности и безопасности, входящие в систему американского министерства, уже усилило контроль за всеми авиационными товарами, направляемыми в Россию или Белоруссию.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтоном готовятся новые санкции против Москвы.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:СамолетыСанкции Против РоссииСШАБоинг
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