США запретили обслуживать российские Boeing
Министерство торговли США запретило обслуживать самолёты корпорации Boeing, которые принадлежат России, сообщает в пятницу ТАСС. В черный список вошло 100 самолетов. Туда входит Gulfstream G560, используемый бизнесменом Романом Абрамовичем. Остальные 99 воздушных судов — «Боинги», которые эксплуатируют российские авиакомпании. 33 самолета из списка используются «Аэрофлотом», также в списке воздушные суда Utair, Nordwind, Azur Air, грузовые AirBridge Cargo и «Авиастар-ТУ».
Ведомство направит различным компаниям по всему миру предупреждение о том, что любая техническая помощь этим воздушным судам из РФ будет подвергнута наказанию со стороны США. Это может быть тюремное заключение, штрафы, потеря экспертной привилегии и другие виды санкций, подчеркнули в американском Минторге.
Бюро промышленности и безопасности, входящие в систему американского министерства, уже усилило контроль за всеми авиационными товарами, направляемыми в Россию или Белоруссию.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтоном готовятся новые санкции против Москвы.
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