США могут ввести морскую блокаду России

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает варианты расширения антироссийских санкций, в частности речь идет об узаконивании пиратства со стороны Америки. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на слова замминистра финансов Соединенных Штатов Уолли Адемейо.

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Отмечается, что администрация президента также обсуждает введение полного эмбарго на торговлю с Россией и блокирование доступа РФ к международным морским путям. По словам Адемейо, эти предложения «находятся на столе у президента».

Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

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Фото: Twitter/Ivan O’Gilvi
ТЕГИ:РоссияСША
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