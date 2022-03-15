США могут ввести морскую блокаду России
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает варианты расширения антироссийских санкций, в частности речь идет об узаконивании пиратства со стороны Америки. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на слова замминистра финансов Соединенных Штатов Уолли Адемейо.
Отмечается, что администрация президента также обсуждает введение полного эмбарго на торговлю с Россией и блокирование доступа РФ к международным морским путям. По словам Адемейо, эти предложения «находятся на столе у президента».
Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.
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