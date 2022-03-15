США могут ввести морскую блокаду России

Отмечается, что администрация президента также обсуждает введение полного эмбарго на торговлю с Россией и блокирование доступа РФ к международным морским путям. По словам Адемейо, эти предложения «находятся на столе у президента».

Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

