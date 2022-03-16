СМИ: США готовят новые санкции против России

Помимо этого, черный список дополнят фамилии тех, против кого предложил ввести санкции президент Украины Владимир Зеленский.

По данным телеканала, дополнительный список граждан РФ Байдену передал украинский лидер во время телефонного разговора на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что США могут ввести морскую блокаду России.

