СМИ: США готовят новые санкции против России
Соединённые Штаты планируют подготовить новый пакет санкций против России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента.
По их данным, новые ограничительные меры затронут чиновников из ближайшего круга президента РФ Владимира Путина.
Помимо этого, черный список дополнят фамилии тех, против кого предложил ввести санкции президент Украины Владимир Зеленский.
По данным телеканала, дополнительный список граждан РФ Байдену передал украинский лидер во время телефонного разговора на прошлой неделе.
Ранее сообщалось, что США могут ввести морскую блокаду России.
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