«Содовое дело» набирает обороты
Признаки злоупотреблений при совершении сделки, в результате которой государство утратило контроль над «Башкирской содовой компанией», выявила Генпрокуратура России
«В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации. Переход прав произведен помимо воли Российской Федерации», - говорится в сообщении на сайте ведомства. По результатам проверки Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Башкортостана с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
Таким образом, «иски с содой», подачу которых предсказывала НСН, стали былью всего через два дня после того, как скандал, связанный с протестами против разработки Башкирской содовой компанией шихана Куштау, дошел до президента России.
Тогда Владимир Путин сказал, что «люди, которые обратили на это внимание, в значительной мере правы». И заметил, что госпакет акций БСК «чудесным образом» сократился чуть ли не вдвое – с 62% до 38%, а государство таким образом утратило контроль за крупнейшим предприятием отрасли. А вслед за этим выручка БСК стала, по словам Путина, «выкачиваться» в офшоры. С чем он и велел разобраться.
А заодно вопрос о разработке шихана Куштау решился в пользу национального символа, на защиту которого встали местные жители, не убоясь ОМОНа. Разработку шихана, кстати, санкционировал в конце прошлого года нынешний глава Башкирии Радий Хабиров, по его словам, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака. И он же два дня назад выражал признательность Владимиру Путину за вмешательство в ситуацию.
Одним уже упомянутым иском не обошлось: за столь краткий период времени дело успело набрать куда большие обороты. «Материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти», - сообщает все та же Генпрокуратура.
«Башкирская содовая компания» была создана в результате реорганизации компании «Сода» и присоединения ее к компании «Каустик». По итогам сделки часть госпакета из республиканской собственности перешла группе «Башкирская химия», которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Пяткину и бывшему первому вице-губернатору Ненецкого автономного округа Сергею Черникову, напоминает РБК. Решение было принято в январе 2013 года – в бытность главой Башкирии Рустэма Хамитова. Стало быть, должностных лиц, ответственных за такое разбазаривание госсобственности, СК будет искать среди тех, кто работал с Хамитовым.
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