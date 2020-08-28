«Содовое дело» набирает обороты

Признаки злоупотреблений при совершении сделки, в результате которой государство утратило контроль над «Башкирской содовой компанией», выявила Генпрокуратура России

«В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации. Переход прав произведен помимо воли Российской Федерации», - говорится в сообщении на сайте ведомства. По результатам проверки Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Башкортостана с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Таким образом, «иски с содой», подачу которых предсказывала НСН, стали былью всего через два дня после того, как скандал, связанный с протестами против разработки Башкирской содовой компанией шихана Куштау, дошел до президента России.

Генпрокуратура проверит содовую компанию Башкирии на отчуждение госакций

Тогда Владимир Путин сказал, что «люди, которые обратили на это внимание, в значительной мере правы». И заметил, что госпакет акций БСК «чудесным образом» сократился чуть ли не вдвое – с 62% до 38%, а государство таким образом утратило контроль за крупнейшим предприятием отрасли. А вслед за этим выручка БСК стала, по словам Путина, «выкачиваться» в офшоры. С чем он и велел разобраться.

А заодно вопрос о разработке шихана Куштау решился в пользу национального символа, на защиту которого встали местные жители, не убоясь ОМОНа. Разработку шихана, кстати, санкционировал в конце прошлого года нынешний глава Башкирии Радий Хабиров, по его словам, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака. И он же два дня назад выражал признательность Владимиру Путину за вмешательство в ситуацию.

Глава Башкирии допустил запрет разработки шихана Куштау

Одним уже упомянутым иском не обошлось: за столь краткий период времени дело успело набрать куда большие обороты. «Материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти», - сообщает все та же Генпрокуратура.

«Башкирская содовая компания» была создана в результате реорганизации компании «Сода» и присоединения ее к компании «Каустик». По итогам сделки часть госпакета из республиканской собственности перешла группе «Башкирская химия», которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Пяткину и бывшему первому вице-губернатору Ненецкого автономного округа Сергею Черникову, напоминает РБК. Решение было принято в январе 2013 года – в бытность главой Башкирии Рустэма Хамитова. Стало быть, должностных лиц, ответственных за такое разбазаривание госсобственности, СК будет искать среди тех, кто работал с Хамитовым.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГенпрокуратураБашкирия
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