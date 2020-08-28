«Содовое дело» набирает обороты

Тогда Владимир Путин сказал, что «люди, которые обратили на это внимание, в значительной мере правы». И заметил, что госпакет акций БСК «чудесным образом» сократился чуть ли не вдвое – с 62% до 38%, а государство таким образом утратило контроль за крупнейшим предприятием отрасли. А вслед за этим выручка БСК стала, по словам Путина, «выкачиваться» в офшоры. С чем он и велел разобраться.

А заодно вопрос о разработке шихана Куштау решился в пользу национального символа, на защиту которого встали местные жители, не убоясь ОМОНа. Разработку шихана, кстати, санкционировал в конце прошлого года нынешний глава Башкирии Радий Хабиров, по его словам, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака. И он же два дня назад выражал признательность Владимиру Путину за вмешательство в ситуацию.