Путин утвердил повышение МРОТ до 27 093 рублей с 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 27 093 рублей с 1 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Изменения внесены в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей.

В Госдуме отметили, что цель повышения — рост заработков низкооплачиваемых работников, отмечает RT.

Госдума одобрила повышение МРОТ в 2026 году

По оценкам законодателей, увеличение МРОТ улучшит материальное положение около 4,6 миллиона человек

Кроме того, Путин подписал федеральный бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Доходы в 2026 году предусмотрены в объёме 40,3 триллионов рублей, расходы — 44,1 миллиона. Около трети бюджетных расходов направят на оборону, дефицит прогнозируется на уровне 3,8 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МРОТВладимир Путин

