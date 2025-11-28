СМИ: Суд по делу о подрыве «Северных потоков» пройдет в Гамбурге

Судебный процесс над гражданином Украины Сергеем Кузнецовым, которого немецкие власти подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», состоится в Гамбурге. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR.

В пятницу следственный судья Федерального суда Германии привел в исполнение ордер на арест Кузнецова. Как уточняет NDR, его перевели в следственный изолятор Гамбурга, поскольку дела, связанные с государственной безопасностью, согласно соглашению северных федеральных земель, рассматриваются именно в Ганзейском высшем земельном суде.

В Германии пообещали серьезное наказание подрывнику «Северных потоков» из СБУ

Кузнецов был задержан 21 августа в итальянской провинции Римини и накануне передан Германии.

Взрывы на российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции тогда не исключили диверсию. Nord Stream AG заявляла, что разрушения носят беспрецедентный характер. В России по факту произошедшего возбудили дело о международном терроризме, передает «Радиоточка НСН».

