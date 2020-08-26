Генпрокуратура проверит содовую компанию Башкирии на отчуждение госакций
Генпрокуратура по поручению президента РФ Владимира Путина проверит отчуждение государственных акций Башкирской содовой компании (БСК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении отмечается, что будет проведена проверка законности сокращения доли государства в крупнейшем предприятии отрасли.
«Будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль», - заявили в Генпрокуратуре.
По итогам проверок будет решаться вопрос о возврате предприятия государству. Отмечается, что дело под личный контроль взял генпрокурор России Игорь Краснов.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с башкирским заводом, передает RT. Он сообщил, что контрольный пакет компании находится в руках частных лиц, а заработанные деньги практически в развитие не инвестируются и в регионе не остаются.
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