У берегов Турции произошло задымление второго танкера

Главное управление по морским делам Турции сообщило о сильном задымлении на танкере Virat, находящемся в Черном море примерно в 35 морских милях (около 65 км) от берега. По данным ведомства, все 20 членов экипажа находятся в хорошем состоянии, источник задымления обнаружен в машинном отделении. К судну направлены спасательные корабли.

Ранее турецкие власти сообщили о другом инциденте — пожаре на танкере Kairos под флагом Гамбии, следовавшем в Новороссийск, отмечает RT.

Близ Стамбула на танкере с российским экипажем погиб моряк

По предварительным сведениям, возгорание произошло «из-за внешнего воздействия» в 28 милях от побережья. На борту находились 25 моряков, они также не пострадали.

Судно обнаружено неподалеку от острова Кефкен, уточнила администрация губернатора провинции Коджаэли. Причина пожара пока не установлена. На место направлены береговая охрана и подразделения национальной медицинской службы Минздрава Турции, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
