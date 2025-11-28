У берегов Турции произошло задымление второго танкера
Главное управление по морским делам Турции сообщило о сильном задымлении на танкере Virat, находящемся в Черном море примерно в 35 морских милях (около 65 км) от берега. По данным ведомства, все 20 членов экипажа находятся в хорошем состоянии, источник задымления обнаружен в машинном отделении. К судну направлены спасательные корабли.
Ранее турецкие власти сообщили о другом инциденте — пожаре на танкере Kairos под флагом Гамбии, следовавшем в Новороссийск, отмечает RT.
По предварительным сведениям, возгорание произошло «из-за внешнего воздействия» в 28 милях от побережья. На борту находились 25 моряков, они также не пострадали.
Судно обнаружено неподалеку от острова Кефкен, уточнила администрация губернатора провинции Коджаэли. Причина пожара пока не установлена. На место направлены береговая охрана и подразделения национальной медицинской службы Минздрава Турции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Суд по делу о подрыве «Северных потоков» пройдет в Гамбурге
- У берегов Турции произошло задымление второго танкера
- Путин утвердил повышение МРОТ до 27 093 рублей с 2026 года
- Бундестаг утвердил бюджет-2026 с увеличенной помощью Украине
- Правительство внесло в Госдуму проект о ратификации военного соглашения с Индией
- Путин встретится с Уиткоффом в первой половине предстоящей недели
- «Клубы уходят навсегда?» Каким будет Gazgolder в «новой концепции»
- Дизайнер назвала устаревшие вещи, от которых стоит отказаться до Нового года
- «Накопился жирок»: Рост НДС до 22% заставит бизнес делиться с государством
- Медзаключения водителей из частных клиник начали отображаться на «Госуслугах»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru