У берегов Турции произошло задымление второго танкера

Главное управление по морским делам Турции сообщило о сильном задымлении на танкере Virat, находящемся в Черном море примерно в 35 морских милях (около 65 км) от берега. По данным ведомства, все 20 членов экипажа находятся в хорошем состоянии, источник задымления обнаружен в машинном отделении. К судну направлены спасательные корабли.

Ранее турецкие власти сообщили о другом инциденте — пожаре на танкере Kairos под флагом Гамбии, следовавшем в Новороссийск, отмечает RT.