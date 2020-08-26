Иски с содой. Скандалом в Башкирии занялся Путин
Конфликтная ситуация вокруг горы Куштау обернулась поручением президента выяснить, как Башкирская содовая компания была выведена из-под контроля государства
Владимир Путин поручил Генпрокуратуре разобраться с законностью сделки по снижению доли государства в Башкирской содовой компании (БСК).
Из-за работ компании на шихане Куштау, одном из символов региона, начались протесты местных жителей. Для борьбы с протестующими были привлечены силы ОМОНа, активисты блокировали проезд техники на место разработки, произошли столкновения с задержаниями протестующих.
После того как на место приехал глава региона Радий Хабиров, который пообещал остановить все работы до достижения компромисса, протестующие разошлись. Правда, он же в декабре прошлого года сообщил, что разрешил предприятию разрабатывать Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака. В Башкирии было четыре шихана: Торатау, Шахтау, Юрактау и Куштау. Разработка шихана Шахтау предприятиями по производству соды началась еще в 50-е годы прошлого века. Теперь его просто нет.
«Люди, которые обратили на это внимание и которые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, в значительной мере правы, и нечего доводить до каких-то конфликтов», – сказал Путин.
Однако особый интерес президента вызвала история утраты государством контрольного пакета акций Башкирской содовой компании. «У государства было 62%, а внезапно стало 38%», - заметил Владимир Путин. Он обратил внимание и на то, куда уходят средства от работы предприятия.
«Не похоже, что целью акционеров является долгосрочное развитие этой компании, похоже на другое – на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме. При общем объеме выручки в 2019 году 45 миллиардов рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 миллиарда рублей. Где деньги? Известно где – в офшорах», – сказал президент на совещании с членами правительства.
«Печальная история», – резюмировал Путин. «Справедливость должна быть восстановлена», – откликнулся глава Башкирии Радий Хабиров.
Генеральная прокуратура уже приступила к выполнению президентского поручения. «Организована проверка законности сокращения доли государства в Башкирской содовой компании. Будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль», - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По результатам проверки, проведение которой взял под личный контроль генпрокурор Игорь Краснов, будет решен вопрос о мерах по возврату имущественного комплекса государству.
Как минимум, это значит, что шихан Куштау удалось отстоять. А, кроме того, что Генпрокуратуре предстоит оспорить в суде упомянутую главой государства сделку. И что ее бенефициаров ждут большие неприятности после слов президента о «бесконтрольном выкачивании денег».
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