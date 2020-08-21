Глава Башкирии допустил запрет разработки шихана Куштау

Хабиров также заявил, что на случай, если до 4 сентября компромисс не будет найден, его администрация уже подготовила документы на придание Куштау статуса особо охраняемой природной территории, передаёт информационное агентство «Башинформ». Тогда разработка шихана станет невозможна.

Богатая известняком гора Куштау имеет сакральное значение для местных жителей. Они вместе с экоактивистами пытались препятствовать разработке шихана, лицензию на разработку которого на 20 лет получила Башкирская содовая компания. На место столкновений приезжал сам Хабиров.

