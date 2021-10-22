«Собачки США»: Прибалтика не рискнет грозить России оружием
«Истерика» западных стран связана с ростом цен на газ, считает вице-адмирал Петр Святашов.
Страны НАТО пытаются оболгать Россию и достичь экономических целей через угрозы и обвинения во всех смертных грехах, заявил вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее в эфире радио Deutschlandfunk министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала страны НАТО показать России готовность применить оружие. Она обвинила Россию в агрессивном поведении на границах Прибалтики и в Черном море, а также указала на якобы российский след в кибератаках и миграционном кризисе.
«Обман и вранье, что Россия нарушает какие-то территории в зоне Балтики, в Черном море. Берега российские ближе, чем германские. То, что НАТО может подумать, мы уже знаем, удивляться тут нечему. Сколько полетов [самолетов НАТО] над Черным морем вдоль наших границ? Их число еще увеличилось! Я не думаю, что совсем они уже рискнут пойти на провокационные военные действия. До этого, я думаю, не дойдет», - заверил экс-глава штаба Черноморского флота.
По словам Святашова, Польша и страны Прибалтики, которые граничат с Россией, еще меньше готовы идти на серьезные действия, чем их партнеры по блоку НАТО.
«Эти страны – собачки на поводушке у НАТО, США и Великобритании. Сами они на такие действия не рискнут [пойти] однозначно. Тем более уже и Литва, и Прибалтика объявляют о [необходимости] помощи в борьбе с коронавирусом, им сейчас абсолютно не до этого. Это всё успокоится, эта вся агония экономической борьбы за цены на газ закончится. Вранье же идет, что Россия повышает цены. Россия, наоборот, хочет, говоря простым языком, сделать им как лучше, правильно говорит президент Владимир Путин – а вы [западные страны] не хотите и нас обливаете грязью. Ничего, зима наступит, они вернутся к своим печкам, к своему отоплению, и всё это успокоится. Не бойтесь, войны в ближайшее время не будет!», - шутливо отметил вице-адмирал.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 18 октября, что Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО. В ведомстве пояснили, что это стало ответом на произошедшее 6 октября сокращение вдвое численности сотрудников российской димписсии при Североатлантическом альянсе «без объяснения причин».
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