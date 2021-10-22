«Собачки США»: Прибалтика не рискнет грозить России оружием

Страны НАТО пытаются оболгать Россию и достичь экономических целей через угрозы и обвинения во всех смертных грехах, заявил вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее в эфире радио Deutschlandfunk министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала страны НАТО показать России готовность применить оружие. Она обвинила Россию в агрессивном поведении на границах Прибалтики и в Черном море, а также указала на якобы российский след в кибератаках и миграционном кризисе.

«Обман и вранье, что Россия нарушает какие-то территории в зоне Балтики, в Черном море. Берега российские ближе, чем германские. То, что НАТО может подумать, мы уже знаем, удивляться тут нечему. Сколько полетов [самолетов НАТО] над Черным морем вдоль наших границ? Их число еще увеличилось! Я не думаю, что совсем они уже рискнут пойти на провокационные военные действия. До этого, я думаю, не дойдет», - заверил экс-глава штаба Черноморского флота.