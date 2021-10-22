Телеграм: Нерабочая неделя после развода с НАТО
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Голикова и её локдаун
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни на всей территории России. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев ввели в своих регионах дополнительные ограничительные меры с 28 октября. Из предприятий торговли будут работать только аптеки и продовольственные магазины, проведение спортивных, культурных и развлекательных мероприятий возможно только по решению органов власти или по согласованию с Роспотребнадзором. Театры и музеи смогут работать на 50% заполняемости, посещать их смогут только вакцинированные. Деятельность компаний на время режима нерабочих дней запрещена, исключением являются сотрудники, отвечающие за непрерывные процессы. Медицинские организации продолжат работу в обычном формате.
Главврач московской больницы имени Филатова Валерий Вечорко объясняет, почему ограничения необходимы:
«Почти неделю наша страна бьет рекорды по заболеваемости COVID-19. По данным оперштаба, за последние сутки количество заболевших в России более 36 000 человек, что превышает рекорд по стране, а в Москве почти 8000. За сутки было зафиксировано более 1000 смертей, это новый рекорд с начала пандемии. Штамм "Дельта" продолжает атаковать. Необходимы ограничения, чтобы уберечься от болезни и снизить заболеваемость: маски, социальная дистанция, тщательное мытье рук. Помимо этого, есть еще два направления для профилактики и борьбы с ковидом – массовое тестирование для своевременного выявления заболевшего, обеспечения его изоляции и начала лечения. И, конечно, вакцинация. Нужно, чтобы те люди, кто по каким-то причинам еще не вакцинировались – сделали прививку, чтобы обезопасить себя и близких. Для победы над пандемией необходимо формирование коллективного иммунитета. Либо всем переболеть, либо вакцинироваться. По-моему, выбор очевиден. Вакцинация более безопасный способ встречи с инфекцией».
«Доктор прописал» рассказывает о Москве:
«Москва не относится к числу регионов, где ситуация с распространением коронавируса особенно тяжелая. Но и простой ее назвать сложно: по данным властей города, в последние дни наблюдается значительный прирост числа заболевших. По сравнению с августом рост в четыре раза – до 42 тысяч случаев еженедельно. Особенность нынешней волны – стали чаще тяжело болеть дети и молодежь. Весьма тревожный факт, игнорировать который нельзя. Некоторые столичные вузы, отметим, уже стали переходить на удаленку, каникулы в школах начнутся раньше. Вице-премьер Татьяна Голикова накануне назвала Москву в числе регионов-лидеров по коллективному иммунитету. В столице вакцинировано более пяти миллионов человек. Это около 50 процентов всех трудоспособных жителей города. Много. Но для защиты от штамма дельта, по мнению специалистов, необходимо привиться как минимум 80 процентам. Пока же главная задача – сбить нынешнюю волну».
«Baunovhaus» догадывается о мотивации противников прививок:
«Может, вот как можно объяснить, почему столько людей в России не хотят прививаться? Потому что все, кто не хотят прививаться, знают, как работают сами. Знают, что халтурят, нарушают правила и технологии, делают кое-как и на авось и уверены, что и все остальные так же – в том числе те, кто изобрел и изготовил прививку. Не прививаются те, кто не способны ничего ни изобрести, ни изготовить, ни даже исполнить правильно, и в глубине души понимают, что толком ничего не умеют и получают деньги зря. И это свое знание экстраполируют на всех остальных. Ну а те, кто умеет и изобрести, и сделать сами, те давно привились».
Глава «Россотрудничества» Евгений Примаков разделяет мнение о том, что отказавшихся от прививок и не имеющих медотвода нужно лечить за их собственный счет:
«Каждый человек имеет право не вакцинироваться, если не желает, и государство обязано обеспечить ему такую возможность и не оплачивать его лечение из фонда медицинского страхования. Условие стерильно-либеральное и правочеловеческое: это же право выбора, выбор сделан добровольно? Ну, ок, молодец. В медицинской помощи никто не отказывает. Но оплачивается она из твоего личного кармана. Сделал прививку от ковида – работает страховка. Не сделал – твои права болеть защищены, все за счет свободного человека и гражданина. Только вот это невозможно: спасать жизни умирающих в красных зонах – это долг врачей и государства в целом. Поэтому и вот этих убежденных будут вытаскивать с того света, пусть они и считают смерть своим выбором».
«338» пишет о вакцинации на постсоветском пространстве:
«Пока в России ужесточаются антиковидные меры, и граждан в очередной раз призывают вакцинироваться, на постсоветское пространство поступают новые партии всеразличных вакцин – из Штатов, из Европы, из Китая, а скоро еще и из Турции начнется завоз. <…> В суммарном исчислении завезенных вакцин тот же Запад может поставить себе в заслугу гуманитарную акцию "борьба с ковидом": показатель уровня завезенных российских вакцин, даже с учетом локализации производства, ниже аналогичного по "Модернам", "АстраЗенекам", "ДжонсонДжонсонам". Одной из причин невысокого успеха российской вакцины в странах СНГ является как раз недисциплинированность россиян в вопросе иммунизации. А также сохраняющееся сопротивление антиваксеров, к которым отдельные группы граждан по-прежнему прислушиваются и находят их доводы убедительными. Если бы в России вакцинировались должным образом, то и в странах СНГ доля вакцинированных, особенно "Спутником", могла бы быть выше».
НАТО и её заморозка
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что с начала ноября Россия приостановит работу своего постпредства при НАТО в Брюсселе. Это стало ответом на решение альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства. Также с 1 ноября будет приостановлена работа Военной миссии связи НАТО и Информационного бюро НАТО в Москве. Россия отзывает аккредитацию у сотрудников этих структур.
«Брюссельский стукач» убежден, что Россия поступила правильно:
«На самом деле, давно пора, и хорошо, что МИД наконец-то решил перестать участвовать в этом цирке. За последнее и очень долгое время ни одно предложение Москвы к альянсу, направленное на снижение военной напряженности в Европе, принято не было. Причем, скорее всего, даже толком не рассмотрено. Открытость к диалогу присутствовала только в официальных заявлениях Брюсселя, которые на практике оказывались абсолютным пустозвонством. Так что рано или поздно у Москвы должно было появиться закономерное желание прекратить стучаться в эти закрытые двери. И оно появилось. Пусть теперь думают».
«Мюсли вслух» отмечают, что на сокращение своей миссии в Брюсселе Россия ответила асимметрично:
«Россия не стала "зеркалить" шаги НАТО, а ответила заморозкой контактов. Если альянс заинтересован в отношениях с Россией, то пусть вступает в переговоры. А если не заинтересован, то России эти отношения нужны не больше, чем НАТО».
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий подчеркивает, что вина за произошедшее лежит на НАТО:
«Миссия НАТО оказалась "невыполнима". И вина за это лежит целиком на руководстве Североатлантического блока. Приостановление деятельности Постпредства РФ при НАТО, а также прекращение работы Информационного бюро и Военной миссии связи Альянса в Москве – более чем адекватный ответ на недавнюю высылку восьми российских дипломатов из Брюсселя. Россия достаточно долго терпела выпады в свой адрес. Альянс занял откровенно конфронтационную позицию в отношении России, а заявления натовских представителей о необходимости диалога явно расходились с делами».
«Ратник 2-го разряда» подозревает, что украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) отрабатывает повестку в крымских родительских чатах:
«"Россия вчера расторгла договор с ООН и с НАТО. В переводе на русский – так бывает перед войной. Не хочу никого пугать, просто надо быть готовым ко всему", – такие сообщения гуляют сейчас по родительским чатам Крыма. Кроме этого, предстоящие каникулы анонимные комментаторы связывают со временем, необходимым для эвакуации населения. На мой взгляд, наглядный пример работы ЦИПсО Украины, прямым начальником которого является командующий ССО ВСУ [Силы специальных операций Вооруженных сил Украины] генерал-майор Григорий Галаган».
«Мышь в овощном» пишет о снижении уровня безопасности в Европе:
«Контакты между Россией и структурами НАТО – это, увы, не про "дружбу" и "сотрудничество". Это про самое базовое взаимодействие, направленное на поддержание мира в Европе. Теперь, усилиями наших "партнеров", в Старом Свете стало опаснее, чем было раньше. Зачем им это надо? Ответ на этот вопрос зависит от того, кого мы подразумеваем под "ними". Государства Старой Европы и их жителей? Корчащихся от русофобии лимитрофов, пытающихся поучать своих старших партнеров? Или живущую в своем мире евробюрократию, которой как будто нет дела до тех стран, интересы которых она призвана представлять в Брюсселе? Очевидно, что в каждом случае ответ будет разным. Но главного это не меняет: усилиями НАТО Старый Свет становится потенциально более опасным местом».
Россия и её киборги
Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла юбилейный чемпионат мира по Dota 2. Team Spirit победила в финале команду из Китая со счетом 3:2 и получила денежный приз в размере 18,2 млн долларов. Ранее российские команды ни разу не побеждали в этих соревнованиях. Поздравительную телеграмму участникам команды направил Владимир Путин.
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова поздравила победителей, но выразила надежду, что увлечение киберспортом не обретет массовый характер. По ее мнению, из-за киберспорта становится меньше спортсменов для олимпийских соревнований.
«Темник» с Журовой не согласен:
«Олимпийская чемпионка выступила против киберспорта. Высказала не самый разумный тезис. Из-за подобных заявлений общество со скепсисом смотрит на экс-спортсменов в Госдуме».
«Постовой» рассказывает об интернациональной команде победителей:
«В составе команды ребята от 18 до 28 лет. Илья Мулярчук из города Буча. Мирослав Колпаков из Луцка, к команде, которой в нынешнем составе около года, Мирослав присоединился последним. В отличие от русофобов-взрослых, ребята конструктивно взаимодействуют с российскими коллегами. Капитан команды Ярослав Найденов из Златоуста является самым опытным игроком. Магомед Халилов из Махачкалы, Александр Хертек родом из города Кызыл. Ребята смогли добиться абсолютного реванша после неудачи в 2017 году, когда они были только восьмыми».
«PatriotLAWyer» предлагает пересмотреть отношение к компьютерным играм:
«Когда в следующий раз будете гонять своих мелких от компов, подумайте хорошо, может быть, у вас растут геймеры, и они решат все ваши проблемы».
А «АДЕКВАТ» считает, что радоваться нечему:
«Сколько подростков эта победа сейчас дополнительно мотивирует часами и сутками наяривать в стрелялки в надежде когда-нибудь урвать такой же приз вместо того, чтобы учиться и вообще жить? Десятки тысяч? Больше? Сколько из них имеет шанс повторить этот результат? Максимум единицы? Сколько сможет зарабатывать стрелялками хоть как-то, ценой отказа от любых профессиональных, чтобы не сказать и жизненных, навыков? От силы сотни? Куда денутся десятки, если не сотни, тысяч остальных человеко-лет, ценой того же отказа от всего перечисленного истраченных на это наяривание без малейшего полезного выхлопа для себя и вообще бытия? В помойку? Вот именно. Всем, кто уже умиляется великой перемоге или только собрался ею публично умилиться, настоятельно рекомендую посмотреть на ситуацию под этим углом».
"Мужское государство" и его экстремисты
В понедельник Нижегородский областной суд удовлетворил иск прокуратуры региона и признал экстремистской организацией незарегистрированное объединение «Мужское государство». Организация и ее создатель Владислав Поздняков (на фото) выступали с патриархальных и националистических позиций, неоднократно устраивая в интернете и за его пределами травлю женщин, брендов и торговых сетей.
Блогер Андрей Драндидис рассказывает историю возникновения «Мужского государства»:
«"Мальчик, тебя явно кто-то сильно обидел", – томно говорит условная женщина за 40, изящно закуривая ментоловый Vogue. И иногда бывает абсолютно права. Великий Владислав Поздняков одаривает свою девушку виртуальными розами в 2012 году. Славика скоро бросили, и через год, в 2013 году, он открывает свой первый паблик во вконтакте – "Курицы и петухи Ростова". Поздняков там разводит девушек на интимные фото и в переписке/телефонном разговоре предлагает секс за фиксированную оплату. Нюдсы и аудиозаписи согласия девушек на платный интим выкладывались в группу. Я очень хорошо запомнил Позднякова. "Доктор Влад" лично развел мою знакомую – она во время телефонного разговора согласилась с ним переспать за 10 000 рублей. Девушка жила в Таганроге (как и я в то время). История молниеносно стала провинциальным хитом, а знакомая узнала значение слов "хейт" и "буллинг". ВК паблик прикрыл году так в 2015, и вскоре через несколько ребрендингов и переименований в муках Поздняков родил свое "Мужское государство"».
«Методичка» интересуется, почему к экстремисту Позднякову нет претензий у властей страны, где он живет:
«Адвокат "Мужского государства" заявил, что не может сказать, где живет Поздняков, потому что сам не знает. Сегодня деятельность Позднякова второй раз признана экстремистской, значит, антироссийской. В связи с этим остается вопрос, работает ли Поздняков на иностранные государства, спецслужбы и политиков, которые хотят навязать России ультраконсервативные ценности патриархата и расовой сегрегации. Расколоть общество через них. В какой стране Поздняков чувствует себя как дома? Не является ли этой страной Турция, которая продвигает тюркский мир? Или Польша, которая хочет втянуть Россию в борьбу с "антипатриархальными" ценностями западной Европы? Почему страна нахождения Позднякова не преследует его за расизм и призывы к насилию?»
Политик Андрей Метельский призывает осмыслить причины, по которым у «Мужского государства» оказалось так много сторонников:
«Самое поразительное для меня в истории с развитием сообщества – это количество подписчиков каналов и участников всех этих акций. Количество людей, которые готовы заниматься агрессивной травлей в интернете, поддерживать расизм, национализм, травлю и оскорбления женщин. Несмотря на всю абсурдность и радикализм идей движения, его аудитория насчитывала десятки тысяч человек. И я считаю, что главное расследование, которое нам предстоит провести – это изучение причин, по которым люди так легко поддавались на провокации и подключались к травле. Почему это явление прижилось, имело столько сторонников и выросло до организации "у всех на слуху". Эта проблема, на мой взгляд, более острая, чем собственно деятельность лидеров движения. С ними разберется суд. А вот над причинами явления нам нужно крепко подумать».
Журналист Никита Могутин пишет, что Поздняков был совершенно уверен в своей безнаказанности:
«"Ты пойми, ты видишь то, что вам, челяди, подают. А есть много подноготной, которая обеспечивает мне полную безнаказанность и безопасность". Чуть больше года назад волею судьбы я пересекся с лидером "Мужского государства" Владиславом Поздняковым. Это было вскоре после того, как его стероидный имарат наехал на девочек, снявшихся в клипе Тилля Линдеманна и незадолго перед его жалкой имитацией собственного убийства. Короче, Поздняков решил что-то мне доказать, нашел меня "ВКонтакте" и записал несколько трогательных аудио. Одно из них, например, о том, что он готов дать интервью только мировым СМИ, либо почему-то "России". Но первое аудио, отправленное им, было совершенно прекрасно. Влад рассказал мне, что совершенно неприкасаем, что некие обстоятельства гарантируют ему полную безопасность и, типа, крышу».
«Всевидящее око» объясняет, почему организацию признали экстремистской только сейчас:
«Какие только нелепые домыслы на эту тему ни ходили, вплоть до того, что Позднякова и его шоблу "крышуют" силовики, потому их и не запрещают. А все оказалось просто: на них просто собирали материал, чтобы прикрыть основательно и надежно. Это еще и к вопросу о нашей судебной системе пример хороший. Можно было натянуть сову на глобус и свернуть поздняковскую лавочку раньше. Но этого делать не стали. Дождались, пока доказательства будут железобетонными».
Дерипаска и его обыск
Во вторник сотрудники ФБР провели обыски в расположенных в Вашингтоне и Нью-Йорке домах, принадлежащих родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски, который находится под американскими санкциями. По данным американских СМИ, обыски были проведены в рамках дела о расследовании вмешательства в выборы в США в 2016 году и финансировании предвыборной кампании бывшего президента Дональда Трампа.
Дерипаска в своем телеграм-канале написал о «запредельной тупости части американского истеблишмента», которая продолжает «раскручивать байку» о вмешательство России в выборы в США. Дома, в которых прошли обыски, бизнесмен назвал заброшенными.
Политолог Александр Шпаковский рассуждает о значении обысков:
«Обыск в доме Дерипаски – показательное выступление после визита Нуланд в Москву. Формальная причина – поиск доказательств о финансировании предвыборной кампании Трампа, с момента которой прошло более 5 лет. Это даже не смешно. Акции "Русала" после мероприятий ФБР США потеряли в цене более 6%. Еще одна пощечина тем, включая самого Дерипаску, кто фантазирует о неких "договорняках" с американцами. Только право силы. Иначе в англоамериканском понимании "диалог" и "step by step" это пошаговая стратегия по доведению слабого до могилы».
«Политген» считает, что все дело в борьбе за ресурсы:
«Уголовное преследование российского олигарха Дерипаски и обыск в его иностранных владениях напрямую затрагивают экономическую сферу интересов России. Если вглядеться внимательнее, то за иностранным имуществом бизнесмена и обвинением его в подкупе американских политиков скрывается вполне банальное дело – война крупных компаний за ресурсы. Акции "Русала" падают на данный момент, как в свое время падали после военного переворота в Гвинее полтора месяца назад. Напомним, что эта страна – основной источник сырья для производства алюминия, о чем мы уже писали. Тогда речь шла о полной эвакуации российской компании из страны. И на этом фоне значительно укрепила свои позиции американская корпорация Alcoa, чьи котировки тогда пошли резко вверх».
Политик Кирилл Шулика полагает, что Дерипаска стал инструментом в борьбе американских демократов и республиканцев:
«Вообще самая вероятная версия обысков в домах Дерипаски в США – дело против Пола Манафорта. Этот сотрудник предвыборного штаба Трампа, лоббист, который работал в интересах Дерипаски в нулевых годах. Манафорт – единственный шанс администрации Байдена доказать российское вмешательство в выборы 2016 года, шансы минимальные, но они могу быть использованы, чтобы не дать Трампу снова выдвинуться в президенты».
«Политджойстик/Politjoystic» считает, что обыски могут быть ответом американских конкурентов Дерипаски на возможное намерение Джо Байдена снять с него санкции:
«Иностранные конкуренты получили огромные преференции после наложения санкций против наших компаний, и что, они теперь откажутся от них? Нет. Они так же будут ломать игру президенту Байдену через своих лоббистов. Кто-то или что-то подсказывает мне, что Байден запустит процесс по снятию санкций, и сейчас начинается борьба за скорость и списки».
«Мейстер» полагает, что ФБР нужно поблагодарить за вклад в дело национализации российских элит:
«Самым значимым результатом становится скорее консолидация российского крупного бизнеса – и его укрепление на, скажем так, государственнических позициях. Еще лет 20 назад, кстати, реакция могла быть (и скорее всего была бы) иной. Почему сейчас она не такая? Все достаточно просто. Штаты успели показать всем с достаточной ясностью, что тот, кто на них сработал, не получает никаких гарантий – будь то миллиардер или афганский переводчик. И тот же Дерипаска прекрасно понимает, что свой статус бизнесмена и свое влияние он сохраняет ровно постольку, поскольку существует и обладает соответствующими возможностями страна, в которой находятся его основные активы. Так что, пожалуй, надо сказать ФБР спасибо: их стараниями растет российский национально ориентированный крупный капитал».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+37 141 / сут.
Умерли
228 тыс.+1 064 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 453 / сут.
- Врио главы МЧС прибыл на место взрыва на заводе под Рязанью
- Песков рассказал о борьбе с суррогатным алкоголем в России
- МИД России: Позитивных моментов в отношениях с НАТО не осталось
- «Киноэкипаж» закончил реабилитацию после полета в космос
- Песков рассказал о несознательности россиян в вопросе вакцинации от COVID-19
- Песков заявил, что Кремль пока что не намерен ужесточать ковид-ограничения
- СМИ: Американский самолет-разведчик совершил полет над Корейским полуостровом
- Телеграм: Нерабочая неделя после развода с НАТО
- Российским вузам предложили перевести студентов на удаленку
- До 16 человек выросло число жертв взрыва на заводе под Рязанью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru