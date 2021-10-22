Телеграм: Нерабочая неделя после развода с НАТО

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В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что с начала ноября Россия приостановит работу своего постпредства при НАТО в Брюсселе. Это стало ответом на решение альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства. Также с 1 ноября будет приостановлена работа Военной миссии связи НАТО и Информационного бюро НАТО в Москве. Россия отзывает аккредитацию у сотрудников этих структур.

«Брюссельский стукач» убежден, что Россия поступила правильно:

«На самом деле, давно пора, и хорошо, что МИД наконец-то решил перестать участвовать в этом цирке. За последнее и очень долгое время ни одно предложение Москвы к альянсу, направленное на снижение военной напряженности в Европе, принято не было. Причем, скорее всего, даже толком не рассмотрено. Открытость к диалогу присутствовала только в официальных заявлениях Брюсселя, которые на практике оказывались абсолютным пустозвонством. Так что рано или поздно у Москвы должно было появиться закономерное желание прекратить стучаться в эти закрытые двери. И оно появилось. Пусть теперь думают».

«Мюсли вслух» отмечают, что на сокращение своей миссии в Брюсселе Россия ответила асимметрично:

«Россия не стала "зеркалить" шаги НАТО, а ответила заморозкой контактов. Если альянс заинтересован в отношениях с Россией, то пусть вступает в переговоры. А если не заинтересован, то России эти отношения нужны не больше, чем НАТО».

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий подчеркивает, что вина за произошедшее лежит на НАТО:

«Миссия НАТО оказалась "невыполнима". И вина за это лежит целиком на руководстве Североатлантического блока. Приостановление деятельности Постпредства РФ при НАТО, а также прекращение работы Информационного бюро и Военной миссии связи Альянса в Москве – более чем адекватный ответ на недавнюю высылку восьми российских дипломатов из Брюсселя. Россия достаточно долго терпела выпады в свой адрес. Альянс занял откровенно конфронтационную позицию в отношении России, а заявления натовских представителей о необходимости диалога явно расходились с делами».

«Ратник 2-го разряда» подозревает, что украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) отрабатывает повестку в крымских родительских чатах:

«"Россия вчера расторгла договор с ООН и с НАТО. В переводе на русский – так бывает перед войной. Не хочу никого пугать, просто надо быть готовым ко всему", – такие сообщения гуляют сейчас по родительским чатам Крыма. Кроме этого, предстоящие каникулы анонимные комментаторы связывают со временем, необходимым для эвакуации населения. На мой взгляд, наглядный пример работы ЦИПсО Украины, прямым начальником которого является командующий ССО ВСУ [Силы специальных операций Вооруженных сил Украины] генерал-майор Григорий Галаган».

«Мышь в овощном» пишет о снижении уровня безопасности в Европе:

«Контакты между Россией и структурами НАТО – это, увы, не про "дружбу" и "сотрудничество". Это про самое базовое взаимодействие, направленное на поддержание мира в Европе. Теперь, усилиями наших "партнеров", в Старом Свете стало опаснее, чем было раньше. Зачем им это надо? Ответ на этот вопрос зависит от того, кого мы подразумеваем под "ними". Государства Старой Европы и их жителей? Корчащихся от русофобии лимитрофов, пытающихся поучать своих старших партнеров? Или живущую в своем мире евробюрократию, которой как будто нет дела до тех стран, интересы которых она призвана представлять в Брюсселе? Очевидно, что в каждом случае ответ будет разным. Но главного это не меняет: усилиями НАТО Старый Свет становится потенциально более опасным местом».

