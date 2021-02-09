Зюганов заявил, что власть ошалела от «грязной навальнятины»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не даст устроить расправу над депутатом Николаем Бондаренко, пишет Znak.

Выступая в Госдуме политик обратился к правящей партии, обвинив власть в том, что она «ошалела от давления грязной навальнятины, поэтому и решила задержать депутата Бондаренко». При этом Зюганов пообещал дать жёсткий ответ.

«Или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну, мы не дадим устроить расправу над нашим талантливым депутатом», - подытожил лидер КПРФ.

Депутат Саратовской областной думы от партии КПРФ Николай Бондаренко был задержан в Саратове 8 февраля и доставлен в полицию для составления протокола за участие в незаконной акции 31 января, сообщает RT.



Бондаренко ведёт в YouTube канал «Дневник Депутата», на который подписано более 1,25 миллиона человек. Коммунист выступает с резкой критикой действующих властей и связывает свое задержание с намерением баллотироваться в Госдуму.

