«Навальный не может ответить». Митрохин оценил разгромную статью Явлинского
Бывший председатель партии «Яблоко» в эфире НСН заявил, что Явлинский выбрал неподходящий момент для критики Навального.
Одной из самых обсуждаемых тем минувших выходных стала программная статья основателя партии «Яблока» Григория Явлинского, в которой он высказался о политической ситуации в России. От ветерана российской политики досталось оппозиционеру Алексею Навальному.
Явлинский заявил, что расследования оппозиционера не несут практической пользы обществу. Лидер «Яблока» также обвинил его в популизме и национализме, разжигании социальной розни, критически высказался об использовании несовершеннолетних в политических целях.
Бывший председатель Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин в эфире НСН заявил, что Явлинский выбрал неподходящий момент для критики Навального, так как оппозиционер находится за решеткой.
«Жесткая критика должна раздаваться в момент, когда человек может ответить и не находится в тюрьме. Так что я не согласен, что статью следовало выпускать именно сейчас. А вообще со многим можно согласиться в статье. В партии по поводу статьи Явлинского идет дискуссия, но это нормальное явление», - отметил он.
Политик подчеркнул, что в «Яблоке» выступают за освобождение Навального.
«Его преследование является политическим, оно не основано на праве. Мы требуем освобождения Навального и других политзаключенных, а также задержанных во время акций протеста. Кроме того, требуем прекращения всех административных и уголовных дел, которые заведены на митингующих», - заявил собеседник НСН.
Митрохин не стал связывать статью Явлинского с подготовкой к предстоящим выборам в Госдуму, которые пройдут осенью. «До выборов еще долго. Несколько месяцев для нашего времени – это целая вечность», - заключил политик.
Между тем, ещё не утихли споры насчёт решения соратников Навального отказаться от проведения митингов и перенести их на весну и лето. Политолог, экс-советник администрации президента России Олег Матвейчев в эфире НСН предположил, что это связано с полным провалом несанкционированных протестных акций и волной критики от людей, которых «подставили» под дубинки полиции, штрафы и сроки.
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