«Навальный не может ответить». Митрохин оценил разгромную статью Явлинского

Бывший председатель Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин в эфире НСН заявил, что Явлинский выбрал неподходящий момент для критики Навального, так как оппозиционер находится за решеткой.

«Жесткая критика должна раздаваться в момент, когда человек может ответить и не находится в тюрьме. Так что я не согласен, что статью следовало выпускать именно сейчас. А вообще со многим можно согласиться в статье. В партии по поводу статьи Явлинского идет дискуссия, но это нормальное явление», - отметил он.

Политик подчеркнул, что в «Яблоке» выступают за освобождение Навального.

«Его преследование является политическим, оно не основано на праве. Мы требуем освобождения Навального и других политзаключенных, а также задержанных во время акций протеста. Кроме того, требуем прекращения всех административных и уголовных дел, которые заведены на митингующих», - заявил собеседник НСН.