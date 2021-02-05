«Гримасничал и кривлялся». Зюганов назвал наказание для Навального за оскорбление ветерана
Лидер КПРФ в эфире НСН заявил, что российский оппозиционер пытается «поджечь» страну, и сравнил его с Ельциным.
Российский оппозиционер Алексей Навальный не признал вину по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны и заявил, что не понимает сути предъявленного ему обвинения. Он добавил, что считает свое уголовное преследование политически мотивированным.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН предложил наказать Навального за оскорбление ветерана, заставив его подметать улицы.
«Что касается ситуации с этим конкретным ветераном, это абсолютно оскорбительное заявление. Нормальный человек не имеет права так говорить по отношению к ветеранам. Из Навального начинают делать нам куклу, которую тянут на российский престол. Надо быть законченными идиотами, чтобы повторять трагедию 90-х годов. Сегодня вокруг суда опять вьются иностранные посольства! Црушники с дипломатическим прикрытием не хотят нам мира и покоя. Они приехали поджигать нашу страну. Навальный ни разу рот не открыл за детей войны! Я думал, они его как следует натаскали, а он стоял гримасничал и кривлялся. Суд решит, как наказать его. Пусть берет метлу и метет дворы!» - возмутился он.
Собеседник НСН сравнил Алексея Навального с бывшим президентом России Борисом Ельциным, чье правление воспринимается довольно неоднозначно.
«Мне это напоминает ельцинскую историю. Ельцин надо мной жил, я его видел во всех ипостасях. Я более пьяного и безответственного руководителя не видел. Я тогда ходил и выступал и в Академии Наук, и на улице, говорил – ребята, не ходите, не голосуйте, вы не знаете его. Он никакой не демократ! Вот сейчас надувают очередную игрушку, чтобы разжечь пожар в нашей державе. Чем закончилось для нашей страны демократия Ельцина, сейчас не надо даже идиоту объяснять. Эта рана кровоточит в сердце каждого нормального человека. Нас обложили со всех сторон как медведя в берлоге. Неужели мало всем нам этой своры, которая вчера надувала эту пустую юбку в Белоруссии вместо Лукашенко? Или этого Навального? Он же сидел вместе с Ющенко и Саакашвили на этой лавке! Я прекрасно знаю, зачем его готовят! Из этого делают нам очередного фюрера. Позорище невиданное!» - оценил ситуацию Зюганов.
Ранее бывший помощник первого президента России Бориса Ельцина в 1994-1997 годах, политолог Георгий Сатаров в эфире НСН рассказал, что протестное настроение в обществе появилось из-за жестких действий властей, а не из-за деятельности Навального.
«Если попробовать поставить себя на место Волкова и соратников Навального, то довольно не трудно понять, что они бросают людей под дубинки и под зверства, если называть вещи своими именами. Это не очень хочется, это не надо. Зачем к этому взывать? Но на самом деле на митинги выходят люди не только ради Навального. Это очевидно, об этом говорят открытым текстом, это ясно самому Навальному. Тут все на поверхности. Я не сомневаюсь, что митинги еще последуют. Главным драйвером этого протеста является не Навальный, а путинская власть, и причиной для нового митинга вполне может стать реализация властью своих планов запугивания. Так что очень вероятно, что это может создать противоположный эффект», - отметил он.
В июне прошлого года Навальный разместил в соцсетях ролик с призывом голосовать за поправки к Конституции и назвал его участников предателями. Обвинение считает, что в комментарии к публикации оппозиционер привел заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающие репутацию ветерана Игната Артеменко, снимавшегося в этом агитационном ролике.
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