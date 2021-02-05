«Гримасничал и кривлялся». Зюганов назвал наказание для Навального за оскорбление ветерана

Собеседник НСН сравнил Алексея Навального с бывшим президентом России Борисом Ельциным, чье правление воспринимается довольно неоднозначно.

«Мне это напоминает ельцинскую историю. Ельцин надо мной жил, я его видел во всех ипостасях. Я более пьяного и безответственного руководителя не видел. Я тогда ходил и выступал и в Академии Наук, и на улице, говорил – ребята, не ходите, не голосуйте, вы не знаете его. Он никакой не демократ! Вот сейчас надувают очередную игрушку, чтобы разжечь пожар в нашей державе. Чем закончилось для нашей страны демократия Ельцина, сейчас не надо даже идиоту объяснять. Эта рана кровоточит в сердце каждого нормального человека. Нас обложили со всех сторон как медведя в берлоге. Неужели мало всем нам этой своры, которая вчера надувала эту пустую юбку в Белоруссии вместо Лукашенко? Или этого Навального? Он же сидел вместе с Ющенко и Саакашвили на этой лавке! Я прекрасно знаю, зачем его готовят! Из этого делают нам очередного фюрера. Позорище невиданное!» - оценил ситуацию Зюганов.

Ранее бывший помощник первого президента России Бориса Ельцина в 1994-1997 годах, политолог Георгий Сатаров в эфире НСН рассказал, что протестное настроение в обществе появилось из-за жестких действий властей, а не из-за деятельности Навального.

«Если попробовать поставить себя на место Волкова и соратников Навального, то довольно не трудно понять, что они бросают людей под дубинки и под зверства, если называть вещи своими именами. Это не очень хочется, это не надо. Зачем к этому взывать? Но на самом деле на митинги выходят люди не только ради Навального. Это очевидно, об этом говорят открытым текстом, это ясно самому Навальному. Тут все на поверхности. Я не сомневаюсь, что митинги еще последуют. Главным драйвером этого протеста является не Навальный, а путинская власть, и причиной для нового митинга вполне может стать реализация властью своих планов запугивания. Так что очень вероятно, что это может создать противоположный эффект», - отметил он.

В июне прошлого года Навальный разместил в соцсетях ролик с призывом голосовать за поправки к Конституции и назвал его участников предателями. Обвинение считает, что в комментарии к публикации оппозиционер привел заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающие репутацию ветерана Игната Артеменко, снимавшегося в этом агитационном ролике.

