«За себя или за страну?» Явлинскому досталось за разгромную статью о Навальном

Оппозиционер Евгений Ройзман уже заявил, что после такого выступления Явлинского выдвижение в Госдуму от «Яблока» стало для него невозможным.

А Ксения Собчак в своем Telegram-канале привела отрывок из книги Михаила Зыгаря «Все свободны», по её мнению, наглядно характеризующий Явлинского. Так, либерального политика перед выборами 1996 года уговаривали перейти в лагерь Бориса Ельцина. И после долгих переговоров Явлинский в ответ на предложение сделать его первым вице-премьером по экономике у Ельцина якобы ответил Анатолию Чубайсу: «Если уж я вам так нужен, то назначайте меня премьером». Чубайс в ответ взорвался: «Гриша, ты про себя или про страну?».

После выступления против Навального Явлинский получил порцию критики и от политологов. Так, Аббас Галлямов написал у себя в Facebook, что «нарциссичный» лидер «Яблока» не в силах перенести укрепление статуса Навального в оппозиционной среде.

«А тут ещё надежда, что заметят и зачтут. Может и пятипроцентный барьер преодолеть помогут, наконец-то», - намекнул Галлямов на возможную причину «наезда» Явлинского, связав её с перспективами «Яблока» на выборах в Госдуму в 2021 году.

За Явлинского заступился председатель «Яблока» Николай Рыбаков. В интервью телеканалу «Дождь» он заявил, что эта статья вообще не про Алексея Навального – это статья «к людям», большая часть которой посвящена критике режима Владимира Путина.

С пониманием о Явлинском отозвался и политолог Дмитрий Орлов. Он полагает, что статья Явлинского - свидетельство того, что политик не потерял присущую ему «исключительную интеллектуальную честность и политическую брезгливость». В интерпретации Орлова это благо для российской оппозиции.