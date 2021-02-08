«За себя или за страну?» Явлинскому досталось за разгромную статью о Навальном
Основатель «Яблока» решил публично отмежеваться от нового лидера российской оппозиции и получил изрядную порцию критики в соцсетях.
Одной из самых обсуждаемых тем минувших выходных стала программная статья основателя партии «Яблока» Григория Явлинского, в которой он высказался о политической ситуации в России. От ветерана российской политики досталось одному из новых лидеров оппозиции, Алексею Навальному.
Явлинский заявил, что расследования Навального не несут практической пользы обществу. Лидер «Яблока» также обвинил его в популизме и национализме, разжигании социальной розни, критически высказался об использовании несовершеннолетних в политических целях.
«Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой», - написал Явлинский. По его мнению, демократическая Россия будущего просто несовместима с политикой Навального.
Одним из первых на публикацию откликнулся соратник Навального, руководитель сети его региональных штабов Леонид Волков. Тот обозвал Явлинского «трусливой гнидой», отметив, что лидер «Яблока» отключил возможность ответов к своей записи в «Твиттере».
«Давайте запомним эту статью Григория Явлинского, когда осенью нам опять будут предлагать сплотить ряды и дать Яблоку еще один шанс», - продолжил Волков. Он также напомнил о частом исключении членов «Яблока» из партии «за нанесение политического ущерба». Соратник Навального считает, что теперь Явлинского самого следует изгнать из партии.
Оппозиционер Евгений Ройзман уже заявил, что после такого выступления Явлинского выдвижение в Госдуму от «Яблока» стало для него невозможным.
А Ксения Собчак в своем Telegram-канале привела отрывок из книги Михаила Зыгаря «Все свободны», по её мнению, наглядно характеризующий Явлинского. Так, либерального политика перед выборами 1996 года уговаривали перейти в лагерь Бориса Ельцина. И после долгих переговоров Явлинский в ответ на предложение сделать его первым вице-премьером по экономике у Ельцина якобы ответил Анатолию Чубайсу: «Если уж я вам так нужен, то назначайте меня премьером». Чубайс в ответ взорвался: «Гриша, ты про себя или про страну?».
После выступления против Навального Явлинский получил порцию критики и от политологов. Так, Аббас Галлямов написал у себя в Facebook, что «нарциссичный» лидер «Яблока» не в силах перенести укрепление статуса Навального в оппозиционной среде.
«А тут ещё надежда, что заметят и зачтут. Может и пятипроцентный барьер преодолеть помогут, наконец-то», - намекнул Галлямов на возможную причину «наезда» Явлинского, связав её с перспективами «Яблока» на выборах в Госдуму в 2021 году.
За Явлинского заступился председатель «Яблока» Николай Рыбаков. В интервью телеканалу «Дождь» он заявил, что эта статья вообще не про Алексея Навального – это статья «к людям», большая часть которой посвящена критике режима Владимира Путина.
С пониманием о Явлинском отозвался и политолог Дмитрий Орлов. Он полагает, что статья Явлинского - свидетельство того, что политик не потерял присущую ему «исключительную интеллектуальную честность и политическую брезгливость». В интерпретации Орлова это благо для российской оппозиции.
Между тем, ещё не утихли споры насчёт решения соратников Навального отказаться от проведения митингов и перенести их на весну и лето. Политолог, экс-советник администрации президента России Олег Матвейчев в эфире НСН предположил, что это связано с полным провалом несанкционированных протестных акций и волной критики от людей, которых «подставили» под дубинки полиции, штрафы и сроки.
Бывший помощник первого президента России Бориса Ельцина в 1994-1997 годах, политолог Георгий Сатаров уверен, что соратники Навального считают бессмысленным сталкивать людей с силовиками. Вместе с тем, по его наблюдению, протестующий выходили не только за Навального, поэтому потенциал для расширения протеста в будущем есть.
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