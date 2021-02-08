«За себя или за страну?» Явлинскому досталось за разгромную статью о Навальном

Основатель «Яблока» решил публично отмежеваться от нового лидера российской оппозиции и получил изрядную порцию критики в соцсетях.

Одной из самых обсуждаемых тем минувших выходных стала программная статья основателя партии «Яблока» Григория Явлинского, в которой он высказался о политической ситуации в России. От ветерана российской политики досталось одному из новых лидеров оппозиции, Алексею Навальному.

Явлинский заявил, что расследования Навального не несут практической пользы обществу. Лидер «Яблока» также обвинил его в популизме и национализме, разжигании социальной розни, критически высказался об использовании несовершеннолетних в политических целях.

Явлинский раскритиковал Навального в статье

«Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой», - написал Явлинский. По его мнению, демократическая Россия будущего просто несовместима с политикой Навального.

Одним из первых на публикацию откликнулся соратник Навального, руководитель сети его региональных штабов Леонид Волков. Тот обозвал Явлинского «трусливой гнидой», отметив, что лидер «Яблока» отключил возможность ответов к своей записи в «Твиттере».

«Давайте запомним эту статью Григория Явлинского, когда осенью нам опять будут предлагать сплотить ряды и дать Яблоку еще один шанс», - продолжил Волков. Он также напомнил о частом исключении членов «Яблока» из партии «за нанесение политического ущерба». Соратник Навального считает, что теперь Явлинского самого следует изгнать из партии.

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Оппозиционер Евгений Ройзман уже заявил, что после такого выступления Явлинского выдвижение в Госдуму от «Яблока» стало для него невозможным.

А Ксения Собчак в своем Telegram-канале привела отрывок из книги Михаила Зыгаря «Все свободны», по её мнению, наглядно характеризующий Явлинского. Так, либерального политика перед выборами 1996 года уговаривали перейти в лагерь Бориса Ельцина. И после долгих переговоров Явлинский в ответ на предложение сделать его первым вице-премьером по экономике у Ельцина якобы ответил Анатолию Чубайсу: «Если уж я вам так нужен, то назначайте меня премьером». Чубайс в ответ взорвался: «Гриша, ты про себя или про страну?».

После выступления против Навального Явлинский получил порцию критики и от политологов. Так, Аббас Галлямов написал у себя в Facebook, что «нарциссичный» лидер «Яблока» не в силах перенести укрепление статуса Навального в оппозиционной среде.

«А тут ещё надежда, что заметят и зачтут. Может и пятипроцентный барьер преодолеть помогут, наконец-то», - намекнул Галлямов на возможную причину «наезда» Явлинского, связав её с перспективами «Яблока» на выборах в Госдуму в 2021 году.

За Явлинского заступился председатель «Яблока» Николай Рыбаков. В интервью телеканалу «Дождь» он заявил, что эта статья вообще не про Алексея Навального – это статья «к людям», большая часть которой посвящена критике режима Владимира Путина.

С пониманием о Явлинском отозвался и политолог Дмитрий Орлов. Он полагает, что статья Явлинского - свидетельство того, что политик не потерял присущую ему «исключительную интеллектуальную честность и политическую брезгливость». В интерпретации Орлова это благо для российской оппозиции.

«Людям противно». Политологи поспорили о будущем протестов без Навального

Между тем, ещё не утихли споры насчёт решения соратников Навального отказаться от проведения митингов и перенести их на весну и лето. Политолог, экс-советник администрации президента России Олег Матвейчев в эфире НСН предположил, что это связано с полным провалом несанкционированных протестных акций и волной критики от людей, которых «подставили» под дубинки полиции, штрафы и сроки.

Бывший помощник первого президента России Бориса Ельцина в 1994-1997 годах, политолог Георгий Сатаров уверен, что соратники Навального считают бессмысленным сталкивать людей с силовиками. Вместе с тем, по его наблюдению, протестующий выходили не только за Навального, поэтому потенциал для расширения протеста в будущем есть.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
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