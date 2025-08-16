СМИ: Зеленский собирается поехать на встречу с Трампом 18 августа

Президент Украины Владимир Зеленский намерен поехать на встречу с американским лидером Дональдом Трампом 18 августа. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал журналист портала «Axios» Барак Равид.

По его словам, встреча состоится в Вашингтоне.