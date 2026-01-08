При стрельбе в Солт-Лейк-Сити погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в городе Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта. Об этом сообщает телеканал ABC4.

ЧП произошло накануне вечером во время похорон на территории дома собраний религиозной ассоциации «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней» (мормонов). Стрельба началась после конфликта, возникшего во время церемонии.

В результате погибли не менее двух человек, еще шестеро пострадали. Задержать подозреваемого пока не удалось.

Ранее в Беккерсдале в ЮАР произошла перестрелка, как минимум десять человек погибли, еще десять пострадали, пишет 360.ru.

