В Сбербанке увидели снижение мошеннических хищений у клиентов банков
Сбербанк фиксирует снижение объемов хищений из-за мошенничества у клиентов банков. Об этом рассказал зампред правления организации Станислав Кузнецов в беседе с РИА Новости.
По его словам, в России пока не удалось переломить тренд мошенничества даже на фоне комплексных действий, однако к концу года наблюдается тренд на замедление и снижение объемов хищений у граждан.
«При сохранении текущего уровня внимания к вопросам противодействия мошенничеству на всех уровнях... полагаю, что уже в первой половине 2026 года темпы снижения будут еще более существенными», - спрогнозировал Кузнецов.
Ранее в России вступил в силу расширенный перечень признаков мошеннических операций, пишет 360.ru.
