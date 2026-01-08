В Сбербанке увидели снижение мошеннических хищений у клиентов банков

Сбербанк фиксирует снижение объемов хищений из-за мошенничества у клиентов банков. Об этом рассказал зампред правления организации Станислав Кузнецов в беседе с РИА Новости.

По его словам, в России пока не удалось переломить тренд мошенничества даже на фоне комплексных действий, однако к концу года наблюдается тренд на замедление и снижение объемов хищений у граждан.

«При сохранении текущего уровня внимания к вопросам противодействия мошенничеству на всех уровнях... полагаю, что уже в первой половине 2026 года темпы снижения будут еще более существенными», - спрогнозировал Кузнецов.

Ранее в России вступил в силу расширенный перечень признаков мошеннических операций, пишет 360.ru.

