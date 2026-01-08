Предложено повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

По его словам, выплата не должна быть ниже прожиточного минимума. Текущий уровень поддержки для матерей в декрете является недостаточным. Эксперт напомнил о последних мерах господдержки, таких как единовременная выплата в размере более 90 тысяч рублей для студентов-очниц, ставших мамами, а также о сохранении пособия при досрочном выходе на работу.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что размер единовременного пособия при рождении ребенка вырастет в России в 2026 году, выплата превысит 28 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

