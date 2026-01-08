Карлсон: США готовятся к мировой войне
США готовятся к новой мировой войне, считает журналист Такер Карлсон. Об этом он заявил в своей программе, опубликованной в соцсети Х.
Карлсон обратил внимание на объявление президента США Дональда Трампа об увеличении бюджета Пентагона с 1 трлн до 1,5 трлн долларов.
«Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне… очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне», - отметил журналист.
По его мнению, скоро произойдет большой конфликт, «все этого ожидают, хотя и надеются, что этого не произойдет».
Между тем министр войны США Пит Хегсет заявил о новой эпохе противостояния сверхдержав в мире, пишет 360.ru.
