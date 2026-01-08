Минпромторг ожидает, что закон о «российской полке» вступит в силу в 2026 году

Закон о «российской полке» - минимальной квоте на отечественные непродовольственные товары в торговле - может вступить в силу в 2026 году. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ТАСС.

Как отметил министр, все заинтересованные федеральные органы согласовали документ, сейчас он проходит оценку регулирующего воздействия. Затем законопроект внесут в правительство.

«Ожидаем, что инициатива вступит в силу в этом году», - заявил Алиханов.

Ранее министр отмечал, что главная цель законопроекта - поддержка российских производителей и укрепление их позиций на рынке. Документ вводит минимальную квоту на российские товары в магазинах страны и на маркетплейсах, напоминает 360.ru.

