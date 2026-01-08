Над российскими регионами уничтожили 66 украинских дронов
Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи нейтрализовали над регионами России 66 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
Дроны были перехвачены и уничтожены в период с 23.00 мск 7 января до 07.00 8 января.
Военные сбили 14 БПЛА в Крыму, 13 – над водами Азовского моря,
12 – над Черным морем, 11 – в Краснодарском крае. Еще шесть дронов уничтожили над Ростовской областью, пять – над Орловской, по два – над Курской и Волгоградской областями, один – над Брянской.
Ранее в Херсонской области нейтрализовали два украинских беспилотника над Азовским морем и озером Сиваш, пишет 360.ru.
