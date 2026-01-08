Умер рекордсмен НХЛ вратарь Гленн Холл

Экс-вратарь, рекордсмен Национальной хоккейной лиги по количеству проведенных подряд матчей Гленн Холл умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщили в пресс-службе НХЛ.

Как отметил комиссар лиги Гэри Беттмэн, канадец был «воплощением того, к чему стремятся все вратари».

«Получивший меткое прозвище "Мистер голкипер", он был крепким, надежным и невероятно талантливым вратарем», - указал Беттмэн.

Гленн Холл родился в 1931 году в канадском Гумбольдте. На протяжении карьеры вратарь играл в НХЛ за «Детройт», «Чикаго» и «Сент-Луис». Холл - трехкратный обладатель «Везина Трофи» (приза лучшему голкиперу регулярного чемпионата) и единственный голкипер лиги, который провел подряд более 500 матчей (502 в регулярных чемпионатах, 552 - с учетом плей-офф). В 1975 году спортсмена приняли в Зал хоккейной славы.

Ранее в Екатеринбурге во время матча умер игрок хоккейного клуба «Автопапы» Александр Красовский, пишет 360.ru.

