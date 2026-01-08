Умер рекордсмен НХЛ вратарь Гленн Холл
Экс-вратарь, рекордсмен Национальной хоккейной лиги по количеству проведенных подряд матчей Гленн Холл умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщили в пресс-службе НХЛ.
Как отметил комиссар лиги Гэри Беттмэн, канадец был «воплощением того, к чему стремятся все вратари».
«Получивший меткое прозвище "Мистер голкипер", он был крепким, надежным и невероятно талантливым вратарем», - указал Беттмэн.
Гленн Холл родился в 1931 году в канадском Гумбольдте. На протяжении карьеры вратарь играл в НХЛ за «Детройт», «Чикаго» и «Сент-Луис». Холл - трехкратный обладатель «Везина Трофи» (приза лучшему голкиперу регулярного чемпионата) и единственный голкипер лиги, который провел подряд более 500 матчей (502 в регулярных чемпионатах, 552 - с учетом плей-офф). В 1975 году спортсмена приняли в Зал хоккейной славы.
Ранее в Екатеринбурге во время матча умер игрок хоккейного клуба «Автопапы» Александр Красовский, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер рекордсмен НХЛ вратарь Гленн Холл
- В Сбербанке увидели снижение мошеннических хищений у клиентов банков
- При стрельбе в Солт-Лейк-Сити погибли два человека
- Минпромторг ожидает, что закон о «российской полке» вступит в силу в 2026 году
- Над российскими регионами уничтожили 66 украинских дронов
- Карлсон: США готовятся к мировой войне
- Трамп распорядился вывести США из центра науки и технологий на Украине
- Буш-младший призывал Путина избавиться от пережитков холодной войны
- Трамп сообщил о закупках Венесуэлой только американской продукции за счет нефти
- Предложено повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru